Pokušao da ubije majku u dvorištu kuće: Određeno zadržavanje muškarcu iz Herceg Novog

Muškarcu, za koga se sumnja da je juče pokušao da nožem usmrti majku u Herceg Novom, određeno je zadržavanje do 72 časa, saopštilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Prema navodima tužilaštva, J. V. je juče u Herceg Novom, upotrebom noža, pokušao da liši života svoju majku N. V. tako što je ubo u vrat.

Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i opasnost da će ponoviti krivično djelo, dodali su iz tužilaštva.

Iz policije su ranije naveli da se sumnja da je J. V. krivično djelo izvršio juče ujutro u dvorištu porodične kuće. Nakon što je izvršio krivično djelo, J. V. se oko 9.30 časova sam prijavio policiji.

Povrijeđena žena je prevezena u bolnicu i hospitalizovana, dodali su iz policije.