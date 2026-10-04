logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pokušao da ubije majku u dvorištu kuće: Određeno zadržavanje muškarcu iz Herceg Novog

Pokušao da ubije majku u dvorištu kuće: Određeno zadržavanje muškarcu iz Herceg Novog

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Muškarcu, za koga se sumnja da je juče pokušao da nožem usmrti majku u Herceg Novom, određeno je zadržavanje do 72 časa, saopštilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Pokušaj ubistva u Herceg Novom: Nožem ranio majku u vrat, a potom se sam prijavio policiji Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Prema navodima tužilaštva, J. V. je juče u Herceg Novom, upotrebom noža, pokušao da liši života svoju majku N. V. tako što je ubo u vrat.

Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i opasnost da će ponoviti krivično djelo, dodali su iz tužilaštva.

Iz policije su ranije naveli da se sumnja da je J. V. krivično djelo izvršio juče ujutro u dvorištu porodične kuće. Nakon što je izvršio krivično djelo, J. V. se oko 9.30 časova sam prijavio policiji.

Povrijeđena žena je prevezena u bolnicu i hospitalizovana, dodali su iz policije. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

pokušaj ubistva Crna Gora Herceg Novi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ