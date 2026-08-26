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Još jedna osoba osumnjičena za pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

Još jedna osoba osumnjičena za pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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MUP Srpske podnio je dopunu izvještaja protiv D. B. koji se sumnjiči da je po nalogu Đorđa Ždrale učestvovao u pokušaju ubistva K. P. u Istočnom Novom Sarajevu.

2.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske podnijela je Republičkom javnom tužilaštvu dopunu izvještaja protiv D. B. iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je u Istočnom Novom Sarajevu pokušao da ubije K. P.

"Lice D. B. se sumnjiči da je, po uputstvima i planu prvoosumnjičenog Đ. Ž. iz Istočnog Sarajeva 2. avgusta učestvovao u pokušaju lišenja života K. P. Nakon toga, je D. B, zajedno sa Đ. Ž, pobjegao u pravcu FBiH s ciljem skrivanja i izbjegavanja pronalaska od strane organa gonjenja", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Za Đ. Ž. i D. B. raspisane su potjernice, a policijski službenici nastavljaju aktivnosti na njihovom pronalasku i utvrđivanju svih činjenica u vezi sa ovim krivičnim djelom.

MUP Srpske je protiv D. B. podnio dopunu izvještaja zbog sumnje na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, a u vezi sa krivičnim djelom saizvršilaštvo.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je rečeno da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a osumnjičen je za pokušaj ubistva iz vatrenog oružja lica K. P. u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo.

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Tagovi

Istočno Sarajevo pokušaj ubistva

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