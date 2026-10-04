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Najčešće prijave ometanja posmatranja: Koalicija "Pod lupom" do 15 časova zabilježila 98 težih kršenja izbornih pravila

Najčešće prijave ometanja posmatranja: Koalicija "Pod lupom" do 15 časova zabilježila 98 težih kršenja izbornih pravila

Autor Dušan Volaš
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Koalicija "Pod lupom" do 15 časova zabilježila je 98 težih oblika kršenja izbornih pravila, a izlaznost iznosi 29,7 odsto, što je manje u odnosu na prethodne opšte izbore, saopšteno je iz ove organizacije.

Koalicija "Pod lupom" do 15 časova zabilježila 98 težih kršenja izbornih pravila Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Na konferenciji za medije predstavljeni su glavni nalazi posmatranja izbornog dana na osnovu izvještaja posmatrača raspoređenih širom BiH. Istaknuto je da su uređaji za identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića korišteni na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima.

"Ovo je važan i ohrabrujući nalaz za izborni proces u BiH. Uvođenje novih tehnologija predstavlja jednu od najvećih promjena, pa je njihova stvarna primjena na terenu od posebnog značaja", navodi se u saopštenju.

Ipak, iz Koalicije "Pod lupom" pojašnjavaju da primjena tehnologije ne prolazi bez izazova. Na 11,8 odsto biračkih mjesta zabilježeni su problemi sa uređajima za identifikaciju, dok su prekidi u radu skenera prijavljeni na 17,9 odsto mjesta. Srećom, ističu da tehnički problemi nisu doveli do masovnog odustajanja od opreme.

Kada je riječ o tradicionalnim nepravilnostima koje se ponavljaju iz ciklusa u ciklus, i dalje dominira porodično glasanje.

"Porodično glasanje zabilježeno je na 40,5 odsto biračkih mjesta. Zabilježeno je i da ista osoba pruža pomoć većem broju birača (16,8 odsto), te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna (23,9 odsto)", upozoravaju iz Koalicije.

Ipak, upravo su nove tehnologije pokazale svoju efikasnost u borbi protiv ovakvih zloupotreba, budući da je na skoro deset odsto biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječio nepravilno pružanje pomoći biračima.

"Već danas vidimo situacije u kojima nove tehnologije sprečavaju nepravilnosti koje su godinama prisutne. Dodatno, skoro da nije zabilježen nijedan slučaj da je dozvoljeno glasanje bez propisanih dokumenata", zaključuje se u izvještaju.

Od 98 težih kršenja pravila, najčešće su prijave ometanja posmatranja (18), problema sa tehnologijom (15), izbornim materijalom (11) i kršenja izborne šutnje (10).

Koalicija "Pod lupom" pozvala je građane da sve uočene nepravilnosti prijave putem besplatnog broja telefona 080 05 05 05 ili anonimno na njihovom portalu.

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Koalicija Pod lupom Izbori 2026 opšti izbori 2026.

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