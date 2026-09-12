Uhapšen hrvatski ekonomista u SAD: Terete ga za prevaru investitora i lažno prikazivanje prinosa

Hrvatski ekonomista Vuk Vuković uhapšen je u SAD zbog optužbi za prevaru investitora i lažno prikazivanje prinosa investicionog fonda.

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Nadležni organi u Sjedinjenim Američkim Državama uhapsili su hrvatskog ekonomistu Vuka Vukovića, osnivača društva Oraclum Capital LLC i glavnog izvršnog i investicionog direktora fonda ORCA BASON Fund, objavila je Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa).

Vuković se tereti za prevaru sa hartijama od vrednosti i prevaru putem elektronskih komunikacija.

Američko savezno tužilaštvo za Južni okrug Njujorka objavilo je da je protiv 38-godišnjeg Vukovića podneta krivična prijava sa jednom tačkom za prevaru sa hartijama od vrednosti i jednom za prevaru putem elektronskih komunikacija.

Nadležni organi u Sjedinjenim Američkim Državama uhapsili su hrvatskog ekonomistu Vuka Vukovića, osnivača društva Oraclum Capital LLC i glavnog izvršnog i investicionog direktora fonda ORCA BASON Fund, saopštila je Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa).

Vuković (38) tereti se za prevaru sa hartijama od vrijednosti i prevaru putem elektronskih komunikacija, a američko savezno tužilaštvo za Južni okrug Njujorka podnijelo je protiv njega krivičnu prijavu po dvije tačke. Za svako od tih krivičnih djela zaprijećena je maksimalna kazna do 20 godina zatvora, dok eventualnu kaznu određuje sud.

Prema navodima američkog tužilaštva, Vuković je najmanje od 2024. godine učestvovao u šemi kojom je od ulagača navodno pribavljao novac tako što im je prikazivao veće prinose ORCA BASON Funda od onih koji su stvarno ostvareni.

Ulagačima prikazivao veće prinose

Tužioci tvrde da je Vuković slao neistinite mjesečne izvještaje u kojima su ulaganja prikazivana uspješnijim nego što su bila, kao i da je potencijalnom ulagaču poslao krivotvorene brokerske izvještaje.

U jednom slučaju, ulagaču je za 2024. godinu prikazan prinos od 38,44 odsto i neto vrijednost imovine od oko 18,45 miliona dolara, dok je stvarni brokerski izvještaj pokazivao prinos od 16,39 odsto i imovinu vrijednu oko 12,77 miliona dolara.

Za 2023. godinu prikazan je prinos od 19,05 odsto i neto vrijednost od oko 4,99 miliona dolara, dok je brokerski izvještaj pokazivao gubitak od 22,46 odsto i imovinu vrijednu oko 2,71 milion dolara.

Američko tužilaštvo navodi da je Vuković tokom pretresa njegovih prostorija na Menhetnu 9. septembra istražiteljima priznao da poslati brokerski izvještaji nisu bili tačni, ali je negirao da ih je lično poslao.

Istražitelji su uporedili oko 20 izvještaja za 2023. godinu i tvrde da je u svakom Oraclumovom izvještaju prikazan viši prinos nego u izvještaju administratora fonda, ponekad za više od 10 procentnih poena.

Hanfa ranije utvrdila nepravilnosti

Hanfa navodi da je tokom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih sa ponudom i distribucijom ulaganja u ORCA BASON Fund u Hrvatskoj.

Regulator je u julu 2025. godine naložio prestanak i zabranio dalje neovlašćeno pružanje investicionih usluga povezanih sa ulaganjem u fond, kao i neovlašćeno držanje sredstava ulagača.

Mjere su se odnosile na Zadrugu Glas preduzetnika 2.0, za koju je Hanfa utvrdila da je od građana, uglavnom malih ulagača, prikupljala naloge za ulaganje u ORCA BASON i prosleđivala ih Oraclum Capitalu.

Vuković je tada odbacio navode o nepravilnostima, tvrdeći da je riječ o ideji koja je “legalna u svim zakonskim okvirima” i da je “svakom investitoru stvorila vrijednost”.

Oraclumu zabranjena distribucija u Hrvatskoj

Hanfa je u decembru 2025. godine društvu Oraclum Capital LLC naložila prestanak i zabranila dalje trgovanje na području Hrvatske, uključujući distribuciju i promociju udjela ORCA BASON Funda.

Naknadnim rješenjem iz juna 2026. godine Hanfa je utvrdila da je društvo postupilo po naloženim mjerama, dok su zabrane daljeg trgovanja i distribucije ostale na snazi.

Hanfa navodi da je o činjenicama utvrđenim tokom nadzornih postupaka obavijestila nadležna regulatorna i druga tijela u SAD, s obzirom na to da su fond i društvo osnovani u toj zemlji.

Pogledajte i cijelu krivičnu prijavu koju su objavili američki tužioci:

(Index/Mondo)