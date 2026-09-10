Rast javnih prihoda u Srpskoj: Za osam mjeseci naplaćeno više nego za cijelu 2022. godinu

Poreska uprava Republike Srpske je tokom osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 3,211 milijardi KM, što je za 294 miliona KM ili 10 odsto više nego u istom periodu lani, saopšteno je iz ove uprave.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Ovi podaci pokazuju da je za prvih osam mjeseci 2026. godine, u Republici Srpskoj prikupljeno više javnih prihoda nego u cijeloj 2022. godini, kada je za svih 12 mjeseci naplaćeno 3,102 milijardi KM.

"Kada su u pitanju doprinosi, naplata u periodu januar-avgust ove godine iznosila je 1,980 milijardi KM, što je za 166,4 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu 2025, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO veća za devet odsto. Naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja, za Zavod za zapošljavanje i za Fond dječje zaštite veća je za po 10 odsto", precizirali su iz Poreske uprave.

Direktni porezi u osam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 766 miliona KM, što je za 73,5 miliona KM ili 11 odsto više nego u uporednom periodu lani.

"Najveća naplata kod direktnih poreza ostvarena je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od oko 367,6 miliona KM, što je za 16 odsto više. Značajan rast naplate bilježi i porez na dobit od oko 352,3 miliona KM, a što je za šest odsto više", navedeno je u saopštenju.

Iz Poreske uprave Srpske su napomenuli da je rast naplate ostvaren i kod poreza na nepokretnosti, koji je naplaćen u iznosu od oko 31 milion KM, što je za devet odsto više.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 464,8 miliona KM, što je za oko 54 miliona KM ili 13 odsto više u odnosu na period januar-avgust prošle godine.

Po osnovu taksa i naknada prikupljeno je 239,1 miliona KM ili 16 odsto više, a povećanje naplate zabilježeno je i po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kojih je naplaćeno za 20 odsto više.

U avgustu je naplata iznosila 399,2 miliona KM, što je za 36,1 milion KM ili 10 odsto više u odnosu na avgust prethodne godine.

(Srna)