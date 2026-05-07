Porezi i doprinosi pune budžet: Za četiri mjeseca naplaćeno više od 1,6 milijardi KM prihoda

Poreska uprava Republike Srpske prikupila je za četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda 1,646 milijardi KM, što je za 165,3 miliona KM ili 11 odsto više u odnosu na isti period lani.

Izvor: PURS

Iz Poreske uprave Republike Srpske ističu da je nastavljen višegodišnji stabilan rast naplate javnih prihoda.

Zabilježen je rast naplate u sve tri grupe javnih prihoda, pa direktni porezi i doprinosi bilježe rast od po 12 odsto, dok je naplata po osnovu ostalih javnih prihoda veća za osam odsto.

Kada je riječ o doprinosima, naplata u periodu januar-april ove godine iznosila je 971,7 miliona KM, što je za oko 102 miliona KM više nego u istom periodu prošle.

Naplata doprinosa za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i Zavod za zapošljavanje veća za po 12 odsto, za Fond zdravstvenog osiguranja za 11, a za Fond dječje zaštite za 13 odsto.

Direktni porezi su u prva četiri mjeseca ove godine naplaćeni u iznosu od 458,8 miliona KM, što je za 47,5 miliona KM više nego u uporednom periodu prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave.

Najveća naplata kod direktnih poreza, ostvarena je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od oko 253 miliona KM, što je za šest odsto više.

Rast naplate bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od oko 188 miliona KM, što je za 17 odsto više u odnosu na period januar-april 2025. godine.

Najveći procentualni rast naplate kod direktnih poreza u prva četiri mjeseca ove godine ostvaren je kod poreza na nepokretnosti, koji je naplaćen u iznosu od 11,3 miliona KM, što je za 6,6 miliona KM ili 142 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 215,6 miliona KM, što je za 15,7 miliona KM više u odnosu na isti period lani.

Po osnovu taksi i naknada prikupljeno je 109,7 miliona KM ili devet odsto više, a nastavljen je i rast naplate prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću i to za 14 odsto.

Kada je riječ samo o aprilu, naplata je iznosila 424 miliona KM, što je za 46,8 miliona KM ili 12 odsto više u odnosu na april prethodne godine.

