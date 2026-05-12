Prva kazna zbog nepoznatog porijekla imovine u RS: Građanin mora da plati čak 345.237 KM posebnog poreza

Poreska uprava Republike Srpske naložila je jednom građaninu da uplati 345.237 KM posebnog poreza jer nije dokazao porijeklo imovine. Kontrole će biti nastavljene i pojačane.

Izvor: PURS

Poreska uprava Republike Srpske donijela je prvo rješenje fizičkom licu koje tokom kontrole nije uspjelo da dokaže porijeklo imovine kojom raspolaže, zbog čega mu je naloženo da u budžet Republike Srpske uplati 345.237 KM po osnovu posebnog poreza na imovinu.

Iz Poreske uprave saopšteno je da je poreskom obvezniku omogućeno da dostavi dokumentaciju i druge dokaze kojima bi potvrdio porijeklo imovine, ali da oni nisu bili dovoljni, nakon čega je doneseno rješenje o plaćanju posebnog poreza.

Na doneseno rješenje obveznik ima pravo žalbe u zakonom predviđenom roku, a žalba odlaže izvršenje rješenja.

U Poreskoj upravi navode da je ovo rezultat sistemskog prikupljanja, obrade i analize podataka o imovini i prihodima građana Republike Srpske koje se sprovodi u okviru Sektora za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu od stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu.

Formiranjem baze podataka o prihodima i imovini građana u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu, kako navode, stvoreni su uslovi za donošenje i drugih rješenja o utvrđivanju posebnog poreza u narednom periodu.

Iz Poreske uprave poručili su da će kontrole porijekla imovine biti nastavljene i dodatno intenzivirane.

Prema podacima ove institucije, od početka primjene zakona do danas obrađeni su i analizirani podaci za 788.246 fizičkih lica.

Obradom podataka izdvojeno je 1.450 građana koji su u periodu od tri uzastopne godine imali razliku između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda veću od 300.000 KM.

Iz Poreske uprave pojašnjavaju da se prije pokretanja poreske kontrole dodatno provjeravaju podaci o imovini fizičkog lica u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu.

Tek u trećoj i posljednjoj fazi postupka poreskom obvezniku se šalje pisano obavještenje o sprovođenju kontrole kako bi mogao učestvovati u postupku i dostaviti dokaze o porijeklu imovine.