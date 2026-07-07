Rekordna naplata u RS: U prvih šest mjeseci prikupljeno 2,41 milijardu KM javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine prikupila 2,41 milijardu KM javnih prihoda, što je za 233,2 miliona KM više nego u istom periodu lani, izjavio je direktor ove uprave Goran Maričić.

Izvor: CBBIH

Maričić je naveo da je rast naplate zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda, te dodao da su prihodi od doprinosa socijalnog osiguranja porasli za 10 odsto, a od direktnih poreza i ostalih javnih prihoda veći su za po 11 odsto.

Prema njegovim riječima, po osnovu doprinosa prikupljeno je 1,47 milijardi KM, što je za 139,1 miliona KM više nego u istom periodu lani.

"Prihodi od doprinosa za Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fond zdravstvenog osiguranja porasli su za po 10 odsto, a za Zavod za zapošljavanje i Fond dječije zaštite za 11 odsto", rekao je Maričić.

On je istakao da naplata doprinosa čini oko 61 odsto ukupno prikupljenih javnih prihoda, što potvrđuje njihov ključni značaj za finansiranje sistema socijalne zaštite, saopšteno je iz Poreske uprave.

Direktni porezi, koji čine 25,5 odsto ukupno prikupljenih javnih prihoda, naplaćeni su u iznosu od 615,3 miliona KM, što je za 62,3 miliona KM više nego u uporednom periodu prošle godine.

Maričić je naveo da je najveći prihod ostvaren od poreza na dobit, po osnovu kojeg je prikupljeno 303,8 miliona KM, što je sedam odsto više nego u istom periodu lani.

Porez na dohodak dostigao je 276,3 milion KM i veći je za 16 odsto, dok je najveći procentualni rast zabilježen kod poreza na nepokretnosti, čija je naplata iznosila 24,4 miliona KM, što je 20 odsto više u odnosu na isti period lani.

"Po osnovu ostalih javnih prihoda, koji čine oko 13,5 procenata od ukupno naplaćenih javnih prihoda, prikupljeno je 326,4 miliona KM, odnosno 31,7 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine", naveo je Maričić.

On je rekao da je od taksi i naknada naplaćeno 166,1 milion KM, što je rast od 17 odsto, dok je procenat povećanja kod naknada za priređivanje igara na sreću ostvaren u iznosu od 17 odsto.

Na račun javnih prihoda u junu uplaćena su 392 miliona KM, što je za 40,7 miliona KM, odnosno 12 odsto više nego u istom mjesecu lani.

Maričić je rekao da polugodišnji podaci o evidentiranom prometu preko fiskalnih kasa, koji je dostigao iznos od 21,72 milijarde KM, kao i podaci o 2,41 milijardu prikupljnih javnih prihoda, ukazuju na visok nivo registrovane ekonomske aktivnosti i, istovremeno, uredno izvršavanje poreskih obaveza.

(Srna)