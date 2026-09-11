Novac se sliva u banke: Depoziti u BiH za godinu dana porasli 13,4 odsto

Ukupni depoziti domaćih sektora u BiH na kraju jula iznosili su 40,43 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec povećani su za 95,1 milion KM ili 0,2 odsto, podaci su Centralne banke BiH.

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Povećanje depozita na mjesečnom nivou registrovano je kod stanovništva za 270,8 miliona KM ili 1,3 odsto, privatnih preduzeća za 24,2 miliona KM ili 0,3 odsto, nefinansijskih javnih preduzeća za 10,6 miliona KM 0,5 odsto, te kod ostalih domaćih sektora za 1,2 miliona KM ili 0,1 odsto.

Depoziti su u julu u odnosu na jun smanjeni kod vladinih institucija za 211,7 miliona KM ili 3,3 odsto.

U strukturi depozita stanovništva najveći dio odnosi se na transakcijske račune i to 51,2 odsto, dok su depoziti po viđenju 19,5 odsto, a oročeni depoziti 29,3 odsto ukupnih depozita stanovništva.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u julu iznosila je 13,4 odsto, što je u apsolutnom iznosu 4,79 milijardi KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 2,45 milijardi KM ili 13,2 odsto, u čijoj su strukturi transakcijski računi porasli za 17 odsto, depoziti po viđenju za osam odsto, a oročeni depoziti za 10,3 odsto.

Rast depozita na godišnjem nivou zabilježen je i kod privatnih preduzeća za 827,8 miliona KM ili 10,2 odsto, vladinih institucija za 1,2 milijarde KM ili 24 odsto, nefinansijskih javnih preduzeća za 98,7 miliona KM ili 5,2 odsto, te kod ostalih domaćih sektora za 213,7 miliona KM ili 10,4 odsto.

(Srna)