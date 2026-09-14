Ukrajinski državni tužilac napustio zemlju, Zelenski traži njegovu ostavku

Ruslan Kravčenko otputovao je u Poljsku, gdje je iznio optužbe na račun ukrajinskih antikorupcijskih institucija. Zelenski poručio da je njegov jedini put odlazak sa funkcije.

Izvor: X/bayraktar_1love/ZelenskyyUa/Printscreen

Ukrajinski državni tužilac Ruslan Kravčenko napustio je Ukrajinu tokom noći, javili su danas lokalni mediji.

Prema navodima medija, Kravčenko je prešao u Poljsku, gdje je iznio optužbe protiv ukrajinskih organa za borbu protiv korupcije.

Kravčenko je na društvenim medijima objavio da je šef Agencije za borbu protiv korupcije "NABU" Semen Krivonos falsifikovao zvanična dokumenta radi sticanja nezakonitih sredstava.

Osim toga, on je govorio o istragama u drugoj agenciji zaduženu za borbu protiv korupcije.

Kravčenko je saopštio se nalazi na poslovnom putu u inostranstvu.

Nevladina organizacija "Centar za borbu protiv korupcije" navodi da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski dozvolio Kravčenku da napusti državu uprkos istragama koje su u toku.

Kravčenko je i dalje državni tužilac jer je neophodno da o njegovoj ostavci bude održano glasanje u parlamentu.

"Postoji samo jedan put za državnog tužioca, a to je odlazak sa funkcije i to sam mu i rekao", naveo je Zelenski u svojoj objavi na društvenoj mreži "Telegram".

On je od poslanika ukrajinskog parlamenta zatražio da podrže Kravčenkovu ostavku.

Glasanje u ukrajinskom parlamentu zakazano je za sutra, prenosi njemačka DPA.