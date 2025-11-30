Skarlet Johanson o pritiscima: "Tražili su od mene da promijenim radnju filma o Holokaustu"

Skarlet Johanson se u svom rediteljskom debiju "Eleanor the Great" suočila s neočekivanim pritiskom investitora koji je tražio da se izmijeni ključni dio radnje

Skarlet Johanson se u svom rediteljskom debiju "Eleanor the Great" suočila s neočekivanim pritiskom investitora koji je tražio da se izmijeni ključni dio radnje – laž glavne junakinje o preživljavanju Holokausta.

Zahtjev i povlačenje investitora

U intervjuu za The Telegraph, Johanson je otkrila da je finansijski investitor filma tražio da se laž glavnog lika odnosi na nešto drugo, a ne na Holokaust.

"Protivili su se onome što film zapravo jeste", izjavila je. "Film je morao da govori o tome šta se dešava kada se neko uhvati u najgoroj zamislivoj laži. Ako to nije Holokaust, šta bi onda moglo biti? Nisu ponudili nikakvu alternativu. Samo je bilo: Ovo je problem."

Glumica je objasnila razliku između produkcionih uslova i miješanja u samu suštinu priče. "Mislim, da su rekli: 'Podržaću ovo samo ako snimate u Nju Džerziju' ili 'Moramo završiti do proljeća', to bi bila jedna stvar", rekla je.

Nakon višemjesečnih razgovora, investitor se povukao, odnoseći sa sobom i značajan dio budžeta. "Razgovarali smo o filmu toliko mjeseci, i onda je ovo bio ishod?", rekla je britanskim novinama. "Bilo je baš šokantno i bila sam jako razočarana. Tražili su da promijenim radnju filma."

Pogledajte trejler za film:

Projekt je spasio drugi investitor

Projekat je spašen kada se kao distributer uključio Sony Pictures Classics, nadoknadivši finansijski manjak. Johanson, koja je i sama Jevrejka, istakla je da joj je njena lična pozadina bila važna za ovaj projekat.

"Da nisam Jevrejka, da li bih znala kako da napravim ovo? Ne znam. Ali to je bio faktor zbog kojeg sam željela da ga snimim: poznajem ovaj svijet i poznajem sve verzije Eleanor."

Radnja filma i podijeljene reakcije

Film "Eleanor the Great" prati 95-godišnju Eleanor Morgenstajn, koju glumi jevrejska glumica Džun Skuib. Nakon smrti najbolje prijateljice, Eleanor se osjeća usamljeno i pridružuje se grupi za podršku preživjelima Holokausta u lokalnom jevrejskom centru. Kada je članovi grupe ohrabre da ispriča svoju priču, ona ispriča priču svoje pokojne prijateljice Besi kao da je njena.

Film se trenutno prikazuje širom svijeta, uključujući i Izrael. Ipak, kritike su podijeljene. Dok ga je The Guardian ocijenio sa dvije od pet zvjezdica, navodeći pogrešnu procjenu ozbiljnosti teme, Variety ga je nazvao "neodoljivim zabavljačem publike", a na premijeri je dobio i petominutne ovacije, piše Index.hr.

