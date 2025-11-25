logo
Skarlet Johanson u glavnoj ulozi novog "Egzorcista": Majk Flanagan donosi "radikalno novo tumačenje" kultne franšize

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Skarlet Johanson glumiće u narednom filmu iz serijala "Egzorcist", koji potpisuje reditelj, scenarista i producent Majk Flanagan.

Skarlet Johanson u novom Egzorcistu Izvor: YouTube/Printscreen/Marvel Entertainment

Flanagan, poznat po projektima "Doktor Sleep" i "Life of Chusk", radi na najnovijoj verziji kultnog horora, koji je opisan kao "radikalno novo tumačenje" originalnog materijala, piše Variety.

Prvi "Egzorcist" iz 1973. godine, u režiji Vilijama Fridkina, pratio je majku (Elen Brstin) koja angažuje dvojicu katoličkih sveštenika da istjeraju demona iz njene opsjednute dvanaestogodišnje kćerke (Linda Bler). Film je postao kritički i komercijalni fenomen, zaradivši 441 milion dolara širom svijeta i osvojivši 10 nominacija za Oskara.

"Skarlet je briljantna glumica čije su uloge uvijek uvjerljive i stvarne, bilo da je riječ o žanrovskim filmovima ili ljetnim blokbasterima. Ne mogu biti srećniji što nam se pridružuje u novom filmu ‘Egzorcist’", rekao je Flanagan.

Univezal je 2021. godine izdvojio čak 400 miliona dolara za prava na novu "Egzorcist" trilogiju, ali prvi pokušaj nije uspio da pokrene franšizu. Film iz 2023. pod nazivom "Egzorcist: Vjernik", koji je vratio Elen Brstin u ulozi Kris Meknil, zaradio je 136 miliona dolara globalno – solidno, ali nedovoljno da podstakne nastavke.

Nadolazeći "Egzorcist" biće smješten u isti univerzum kao i original iz 1973, ali neće biti nastavak "Vjernika". Detalji radnje i dodatna glumačka imena još nisu potvrđeni, a snimanje će se odvijati u Njujorku.

Johanson je nedavno pomogla da se oživi još jedna velika franšiza za Univerzal – ovogodišnji "Park iz doba Jure: Preporod", koji je globalno ostvario 868 miliona dolara. Dobitnica nominacija za Oskara za "Priču o braku" i "jojo Rabbit", Johanson je ranije ove godine debitovala i kao rediteljka filmom "Elenor The Great", toplom dramom u kojoj glumi Džun Skvib.

Tagovi

Skarlet Johanson horor rimejk film

