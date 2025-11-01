Nastavak čuvenog horora "Vrisak" konačno potvrđen: Vraćaju se kultni glumci, poznat i datum izlaska

Posebno je zaintrigirao fanove povratak Metjua Lilarda, koji je u originalnom filmu iz 1996. godine tumačio jednog od ubica, Stua Mehera.

Izvor: Youtube/printScreen

Rijetko koji holivudski film prošao je kroz tako turbulentan kreativni proces kao što je to slučaj sa sedmim nastavkom horor franšize "Vrisak". Nakon brojnih odlaganja i dramatičnih promjena u glumačkoj i rediteljskoj postavi, produkcija filma "Vrisak 7" konačno je započela, a obožavaoci sa nestrpljenjem iščekuju povratak Gostfejsa na velika platna.

Franšiza koja je definisala horor žanr devedesetih godina, pod rediteljskom palicom legendarnog Vesa Krejvena, uspješno je oživljena 2022. godine, dok je prethodni nastavak, "Vrisak 6", oborio rekorde gledanosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos brojnim preprekama, čini se da sada sve ide po planu za premijeru zakazanu za 2026. godinu, piše Teen Vogue.

Datum izlaska

Ono što je sigurno jeste datum premijere – "Vrisak 7" u bioskope stiže 26. februara 2026. godine.

Radnja filma

Objavljen je trejler i zvanični sinopsis filma. Nova prijetnja pojavljuje se u gradiću u kojem je Sidni Preskot pokušala da izgradi miran život, daleko od traumatične prošlosti. Međutim, kada Gostfejs ponovo napadne, Sidnina ćerka postaje nova meta.

Scream 7 | Official Trailer (2026 Movie) – Neve Campbell, Courteney Cox Izvor: YouTube

Odlučna da zaštiti svoju porodicu, Sidni se mora suočiti sa sopstvenim traumama i još jednom stati na kraj krvavom nizu ubistava.

Glumačka ekipa

Glumačka postava sedmog nastavka doživela je brojne promjene, ali je potvrđeno da se vraćaju neki od omiljenih likova iz novije ere. Varajeti je objavio da će Džasmin Savoj Braun ponovo tumačiti lik Mindi Miks-Martin, dok će Mejson Guding igrati njenog brata Čada Miksa-Martina.

Najveća vijest za dugogodišnje fanove jeste povratak Neve Kembel u ulozi Sidni Preskot, nakon što je zbog spora oko honorara propustila šesti dio. Varajeti je takođe potvrdio da ćemo ponovo gledati i Kortni Koks kao legendarnu novinarku Gejl Veders, iako je glumica u septembru izjavila da još uvijek nije zvanično potpisala.

Posebno je zaintrigirao fanove povratak Metjua Lilarda, koji je u originalnom filmu iz 1996. godine tumačio jednog od ubica, Stua Mehera. Iako je njegov lik naizgled ubijen, Dedlajn je potvrdio da se Lilar vraća nakon što je sam objavio video sa jednom od najpoznatijih rečenica svog lika, ostavljajući gledaoce da nagađaju na koji način će se Stu vratiti.

Lilar nije jedini "pokojnik" koji se vraća. Dedlajn navodi da se glumačkoj ekipi pridružuje i Skot Foli, koji je u trećem dijelu glumio ubicu Romana Bridžera, Sidninog polubrata. Popisu se navodno pridružuje i Dejvid Arket, čiji je omiljeni lik, zamjenik Djui Rajli, tragično stradao u petom nastavku. Detalji o ulogama ovih glumaca za sada se drže u strogoj tajnosti.

Nova lica

Franšiza će u sedmom nastavku predstaviti i niz novih likova. Izabel Mej glumiće ćerku Sidni Preskot, dok će se Džoel Mekhejl pojaviti u ulozi njenog supruga, Marka Evansa. Glumačkoj postavi pridružili su se i Mekenna Grejs, Sem Rečner, Selest O’Konor, Ana Kemp, Ejsa Džerman i Mark Konsuelos, čiji je angažman potvrđen u januaru ove godine. Njihove uloge za sada nisu otkrivene.

Izvor: Youtube/Printscreen/ParamountPictures

S druge strane, potvrđeno je da se zvijezde prethodna dva filma, Melisa Barera i Džena Ortega, neće vratiti. Barera je otpuštena iz franšize u novembru 2023. godine zbog objava na društvenim mrežama u kojima je izrazila podršku Palestini.

Novi reditelj

Rediteljsku palicu preuzima Kevin Vilijamson, čovek koji je stvorio čitavu franšizu kao scenarista originalnog filma. Ovo će biti njegov rediteljski debi u svijetu Vriska. Vilijamson je uskočio u projekat nakon što je Kristofer London, prvobitno najavljen kao reditelj u avgustu 2023. godine, napustio projekat u decembru iste godine.