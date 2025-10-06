logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za ljubitelje horora: 5 najstrašnijih filmova na Netfliksu

Za ljubitelje horora: 5 najstrašnijih filmova na Netfliksu

Autor Dragana Tomašević
0

Spisak najstrašnijih horor ostvarenja koja možete naći na Netfliksu

5 najstrašnijih filmova na Netfliksu Izvor: Netflix

Za sve ljubitelje strave i užasa, Netflix je i ove godine pripremio bogatu ponudu - od kultnih klasika do modernih slešer filmova Portal Just Jared sastavio je listu nekih od najstrašnijih naslova dostupnih na ovom popularnom striming servisu.

Dodatna poslastica za obožavaoce žanra stiže kasnije ovog mjeseca, kada "Frankenštajn" u režiji Gijerma del Tora dolazi u bioskope, a zatim u novembru i na Netflix.

Frankenštajn - Giljermo del Toro
Izvor: Netflix

U nastavku vam donosimo spisak najboljih horor filmova koji se trenutno mogu pronaći na Netflixu:

Fear Street trilogija

Sva tri originalna filma iz trilogije Fear Street dostupna su na Netflixu, kao i najnoviji dodatak – "Fear Street: Prom Queen".

"Nakon niza brutalnih ubistava, tinejdžeri se suočavaju sa zlom silom koja vijekovima muči njihov zloglasni grad."

Pogledajte trejler:

Fear street
Izvor: Netflix

His House

Jedan od rijetkih filmova koji je dobio savršenih 100% na Rotten Tomatoes, "His House" je s pravom jedan od najboljih Netflixovih originalnih filmova.

"Dok mladi par iz ratom razorenog Južnog Sudana traži azil i novi početak u Engleskoj, proganja ih zlokobna sila koja živi u njihovom novom domu."

His house
Izvor: Netflix

The Ritual

Horor film zasnovan na istoimenom romanu Adama Nevila. The Ritual se može pohvaliti nevjerovatnim dizajnom čudovišta koje će vam se vjerovatno pojaviti u noćnim morama.

"Četvorica prijatelja sa dugogodišnjim, ali napetim odnosom kreću na planinarenje u švedsku divljinu, odakle možda nikada neće izaći."

Ritual
Izvor: Netflix

Cobweb

Uplašen jezivim zvucima koji dolaze iz zidova njegove spavaće sobe, usamljeni dječak sumnja da njegovi roditelji kriju neizrecivu tajnu.

Cobweb
Izvor: Netflix

Apostle

U opisu filma stoji: "Godine 1905, lutalica na opasnoj misiji spasavanja svoje otete sestre upada u zlokobni vjerski kult na izolovanom ostrvu".

Apostle
Izvor: Netflix

Možda će vas zanimati

Tagovi

filmovi netflix horor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA