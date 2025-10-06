Za ljubitelje horora: 5 najstrašnijih filmova na Netfliksu

Spisak najstrašnijih horor ostvarenja koja možete naći na Netfliksu

Za sve ljubitelje strave i užasa, Netflix je i ove godine pripremio bogatu ponudu - od kultnih klasika do modernih slešer filmova Portal Just Jared sastavio je listu nekih od najstrašnijih naslova dostupnih na ovom popularnom striming servisu.

Dodatna poslastica za obožavaoce žanra stiže kasnije ovog mjeseca, kada "Frankenštajn" u režiji Gijerma del Tora dolazi u bioskope, a zatim u novembru i na Netflix.

U nastavku vam donosimo spisak najboljih horor filmova koji se trenutno mogu pronaći na Netflixu:

Fear Street trilogija

Sva tri originalna filma iz trilogije Fear Street dostupna su na Netflixu, kao i najnoviji dodatak – "Fear Street: Prom Queen".

"Nakon niza brutalnih ubistava, tinejdžeri se suočavaju sa zlom silom koja vijekovima muči njihov zloglasni grad."

Pogledajte trejler:

His House

Jedan od rijetkih filmova koji je dobio savršenih 100% na Rotten Tomatoes, "His House" je s pravom jedan od najboljih Netflixovih originalnih filmova.

"Dok mladi par iz ratom razorenog Južnog Sudana traži azil i novi početak u Engleskoj, proganja ih zlokobna sila koja živi u njihovom novom domu."

The Ritual

Horor film zasnovan na istoimenom romanu Adama Nevila. The Ritual se može pohvaliti nevjerovatnim dizajnom čudovišta koje će vam se vjerovatno pojaviti u noćnim morama.

"Četvorica prijatelja sa dugogodišnjim, ali napetim odnosom kreću na planinarenje u švedsku divljinu, odakle možda nikada neće izaći."

Cobweb

Uplašen jezivim zvucima koji dolaze iz zidova njegove spavaće sobe, usamljeni dječak sumnja da njegovi roditelji kriju neizrecivu tajnu.

Apostle

U opisu filma stoji: "Godine 1905, lutalica na opasnoj misiji spasavanja svoje otete sestre upada u zlokobni vjerski kult na izolovanom ostrvu".