6 najjezivijih horora snimljenih po istinitim događajima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Predstavljamo vam šest filmova koji su snimljeni po strašnim istinitim pričama.

Najbolji horor filmovi Izvor: Youtube printscreen/ Warner Bros, Youtube printscreen/ Rotten Tomatoes Classic Trailers, Youtube printscreen/ ryy79

Dok su mnogi horori čista fikcija, postoje i oni koji su inspirisani stvarnim, jezivim događajima, pričama koje su se zaista dogodile i zbog kojih ćete se zapitati koliko je tanka granica između stvarnosti i užasa. U nastavku vam donosimo 6 horor filmova zasnovanih na istinitim događajima.

Psiho

Psycho Official Trailer
Izvor: YouTube

Radnja: Sekretarica iz Feniksa, Merion Krejn (Dženet Li), beži nakon što je ukrala 40.000 dolara od svog poslodavca, planirajući da pobjegne sa svojim dečkom Semom Lumisom (Džon Gevin). Iscrpljena i uhvaćena u snažnoj kiši, skreće sa glavnog puta kako bi izbjegla policiju i odlučuje da prenoći u oronulom "Bejts motelu". Tamo upoznaje ljubaznog, ali napetog vlasnika Normana Bejtsa (Entoni Perkins), mladića koji se bavi prepariranjem životinja i ima veoma komplikovan odnos sa svojom majkom.

Istjerivač đavola

THE EXORCIST
Izvor: YouTube

Radnja: Jedan od najprofitabilnijih horor filmova svih vremena, ova priča o egzorcizmu labavo je zasnovana na stvarnim događajima. Kada mlada Regan (Linda Bler) počne da se ponaša čudno, levitira i govori nepoznatim jezicima, njena zabrinuta majka (Elen Børstin) potraži pomoć ljekara, ali bez uspjeha. Lokalni sveštenik (Džejson Miler) posumnja da je djevojčicu opsjedao đavo i zatraži dozvolu da obavi egzorcizam. Crkva potom šalje iskusnog egzorcistu (Maks fon Sidov) da mu pomogne u ovom teškom zadatku.

Teksaški masakr motornom testerom

The Texas Chain Saw Massacre
Izvor: YouTube

Radnja: Grupa mladih ljudi nailazi na porodicu psihopata koji ih napadaju na razne jezive načine, uključujući i motornu testeru. Oni koji uspiju da prežive pokušavaju da pobjegnu, dok ih i dalje progoni čuveni ubica s testerom — Lederfejs.

Strava u ulici Brijestova

A Nightmare on Elm Street
Izvor: YouTube

Radnja: U klasičnom horor filmu Vesa Krejvena, nekoliko tinejdžera iz američkog srednjeg zapada postaje meta Fredija Krugera (Robert Englund)  izobličenog ubicе koji ih napada u snovima, a smrt u snu znači i smrt u stvarnosti. Nakon što počne da istražuje misteriozne događaje, Nensi (Heder Langenkamp) naslućuje da mračna tajna koju kriju njihovi roditelji može biti ključ za razotkrivanje užasa. Ipak, pitanje je da li će Nensi i njen dečko Glen (Džoni Dep) uspjeti da otkriju istinu prije nego što bude prekasno.

Kad jaganjci utihnu

The Silence of the Lambs Official Trailer
Izvor: YouTube

Radnja: Džodi Foster tumači Klaris Starling, vrhunsku studentkinju na FBI akademiji. Džek Kraford (Skot Glen) želi da Klaris razgovara sa doktorom Hanibalom Lektrom (Entoni Hopkins), brilijantnim psihijatrom koji je istovremeno i nasilni psihopata, osuđen na doživotnu kaznu zbog ubistava i kanibalizma. Kraford vjeruje da Lektor može imati uvid u istragu, a da bi Klaris, kao mlada i privlačna žena, mogla biti mamac koji će ga navesti da se otvori.

Anabel

Annabelle - Official Main Trailer
Izvor: YouTube

Radnja: Džon Form misli da je pronašao savršen poklon za svoju buduću suprugu, Miju vintažnu lutku u prelijepoj beloj haljini. Međutim, oduševljenje para ne traje dugo. Jedne strašne noći, poklonici đavola upadaju u njihov dom i pokreću nasilan napad na par. Kada kultisti pokušaju da prizovu demona, razmažu krvavu runu na zidu dječije sobe i kapaju krv na Mijinu lutku, čime pretvaraju nekadašnji predmet ljepote u kanal za vrhovno zlo.

(Mondo.rs)

Tagovi

horor film

