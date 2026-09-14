OSCE i OHR poslali upozorenje: Pozivi na secesiju i ujedinjenje nisu u skladu s Dejtonom

OSCE i OHR upozorili su da je retorika kojom se dovodi u pitanje postojanje BiH ili njenih entiteta ugrožava stabilnost i suprotna je Dejtonskom sporazumu.

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Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini potvrdila je podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH, upozorivši političke aktere na retoriku kojom se dovodi u pitanje postojanje države ili njenih entiteta.

Iz Misije OSCE-a poručili su da je takva retorika suprotna Dejtonskom mirovnom sporazumu, da ugrožava stabilnost i jedinstvo BiH i nosi rizik za regionalnu stabilnost i do sada ostvareni napredak.

„Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine, ili entiteta koji je čine, u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka“, naveli su iz Misije OSCE-a.

Pozvali su sve političke aktere, posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od podjela i postupaka kojima se podstiču tenzije i nepovjerenje.

„To uključuje raspirivanje etničkih podjela i predrasuda, te da se, umjesto toga, fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana“, saopšteno je iz OSCE-a.

Oglasio se i OHR

Sličnu poruku domaćim političkim akterima ranije je uputio i OHR, reagujući na sve češće pozive na ukidanje entiteta, secesiju i ujedinjenje s drugim državama koji dolaze iz Republike Srpske.

Iz OHR-a su tada istakli da su takvi pozivi suprotni ustavnom okviru BiH uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom.

„Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom“, saopšeno je iz OHR-a.

Iz međunarodne institucije upozorili su i na posljedice političke retorike kojom se, kako navode, građanima nude obećanja koja nije moguće ostvariti.

Poručuju da se emocije i strahovi građana ne bi trebali koristiti za ostvarivanje političkih ciljeva.

„Politički lideri moraju poštovati Ustav i trebaju se suzdržavati od huškačke retorike. Umjesto toga, trebaju se usredotočiti na rješavanje stvarnih potreba građana“, naveli su.