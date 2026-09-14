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Evropski parlament otvara kancelariju u Otavi radi jačanja veza sa Kanadom

Evropski parlament otvara kancelariju u Otavi radi jačanja veza sa Kanadom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Evropski parlament otvoriće kancelariju za vezu u Otavi kako bi dodatno ojačao parlamentarne odnose između Evropske unije i Kanade.

Evropski parlament otvara kancelariju u Otavi radi jačanja veza sa Kanadom Izvor: Shuttershtock

Evropski parlament najavio je otvaranje kancelarije za vezu u Otavi kako bi produbio veze između Evropske unije i Kanade.

"Evropski parlament će otvoriti kancelariju u Otavi radi daljeg jačanja parlamentarnih odnosa između Evropske unije i Kanade", navodi se u saopštenju.

Odluka je tempirana tako da se poklopi sa obraćanjem kanadskog premijera Marka Karnija Evropskom parlamentu, zakazanim za četvrtak, 17. septembra.

"Kancelarija u Otavi ojačaće prisustvo Evropskog parlamenta u Kanadi i njegov angažman u toj zemlji, povećati svijest kanadske javnosti o njegovom radu i olakšati parlamentarnu razmjenu", ističe se u saopštenju.

"Blumberg" je 8. septembra, pozivajući se na neimenovane izvore, izvjestio da EU i Kanada planiraju da 16. septembra objave strateško partnerstvo u oblastima trgovine, odbrane i tehnologije, s ciljem da se zajednički suprotstave ekonomskim i političkim pritiscima SAD i Kine.

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