"Ako je proizvedeno u SAD, ne kupujem": Kanađani bojkotuju Ameriku, odrekli se ajfona, viskija i putovanja

Sve više Kanađana izbjegava američku robu, tehnološke kompanije i putovanja u SAD, iako ih takav bojkot često košta više, a mnogi poručuju da se starom načinu života neće vratiti ni nakon odlaska Donalda Trampa.

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Trgovinski rat američkog predsjednika Donalda Trampa protiv Kanade podstakao je veliki broj Kanađana da iz korpe izbaci američke proizvode, otkaže pretplate na američke platforme i prestane da putuje u susjednu zemlju.

Mehaničar Vilijam Mekdonald (38) iz Tander Beja u Ontariju kaže da su mu kanadski proizvodi uvijek prvi izbor, čak i kada zbog toga mora znatno više da potroši.

"Čim je Tramp prošle godine počeo da uvodi carine, počeo sam da bojkotujem američku robu. Troškovi su mi porasli, ali mi je i dalje drago što to radim", rekao je Mekdonald za "Gardijan".

Nekada je pio američko, a sada kupuje isključivo kanadsko pivo, što ga godišnje košta oko 1.000 kanadskih dolara više. Za namirnice nedjeljno izdvaja približno 50 dolara više.

"Odrediš još jedan sat rada kako bi to platio", kaže on.

Trampove odluke dodatno razbjesnile Kanađane

SAD su ove nedjelje uvele carine od 50 odsto na kanadsku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski premijer Mark Karni najavio je recipročne mjere nakon propasti trgovinskih pregovora dvije zemlje.

Tramp je potom naredio američkoj saveznoj administraciji da jezero Ontario preimenuje u "Američko jezero".

Takvi potezi dodatno su podstakli bojkot američkih proizvoda i usluga koji je u Kanadi počeo još prošle godine, kao odgovor na Trampov trgovinski rat i njegove prijetnje da bi Kanada mogla da postane dio Sjedinjenih Američkih Država.

Kanađani sve češće kupuju domaću hranu, izbjegavaju američke avio-kompanije i aerodrome, otkazuju Netflix, Amazon Prime, Apple TV i Disney+, ne kupuju američko gorivo, automobile, viski i tehnološke uređaje. Dio građana napustio je i mreže X, Facebook i Instagram.

Istraživanje instituta Angus Rid iz jula pokazalo je da 40 odsto kupaca provjerava zemlju porijekla namirnica, a većina među njima nastoji da izbjegne proizvode iz SAD.

"Ne letimo američkim kompanijama i ne presjedamo u SAD"

U Kanadi su se proširile skraćenice ABUS, odnosno "Anything but US" – sve osim američkog, i ABUSA – svuda osim u SAD. Popularan je postao i slogan "Laktovi gore", preuzet iz hokeja i zamišljen kao poziv na čvrstu odbranu zemlje.

"Morate biti u Kanadi da biste razumjeli koliko je duboko neprijateljstvo prema SAD, i to među ljudima različitih političkih stavova", rekla je Deniz iz Vinipega.

Ona i njena porodica više ne koriste američke avio-kompanije, ne odsjedaju u hotelima u američkom vlasništvu i izbjegavaju čak i presjedanje na aerodromima u SAD. Investicije su preusmjerili ka kanadskim kompanijama, dok u prodavnicama pažljivo provjeravaju deklaracije.

"Sve to može biti nezgodno i skuplje, ali bojkot je jedino sredstvo koje obični ljudi imaju kako bi odbranili svoje vrijednosti", rekla je ona.

Počeli da gaje sopstveno povrće

Penzionisana nastavnica Elizabet Lorenc (68) iz Britanske Kolumbije kaže da mijenja čak i recepte ako potrebne namirnice može da pronađe samo među američkim proizvodima.

"Čitam deklaracije na upakovanoj hrani i, ako je proizvedena u SAD, ne kupujem je", rekla je Elizabet.

Prodavnice u Kanadi sada nude više voća i povrća iz Meksika, Perua, Gvatemale, Čilea i Južne Afrike. Elizabet priznaje da njihov transport izaziva veće posljedice po životnu sredinu nego uvoz iz susjednih SAD, ali kaže da je njen bijes prema američkoj politici trenutno snažniji od ekološke zabrinutosti.

U svom vrtu počela je da uzgaja jam i batat jer su joj ranije uglavnom bili dostupni proizvodi uzgajani u Americi.

Umjesto sat vremena, voze četiri sata

Džejn (54), nastavnica iz Ontarija, više od godinu dana kupuje samo kanadske namirnice i alkohol. Prestala je da putuje u SAD, iako joj je zbog toga odlazak na koncerte i sportske događaje postao znatno komplikovaniji.

Ranije je sat vremena vozila do Detroita, gdje bi gledala utakmicu ili koncert, natočila gorivo i kupila namirnice. Sada četiri sata putuje do Toronta.

"Neću ekonomski podržavati Ameriku dok je ova administracija na vlasti. Iskreno, možda to više nikada neću raditi. Odnos dvije zemlje za mene je trajno narušen", rekla je ona.

Američke proizvode, poput Heinz kečapa, Kraft sira i Charmin toaletnog papira, zamijenila je kanadskim. Pri kupovini koristi aplikacije koje prepoznaju porijeklo proizvoda i predlažu domaće alternative.

"Prodao sam sve Apple uređaje"

Džejms Bjuken (36), stručnjak za informacione tehnologije iz Halifaksa, bojkot je proširio i na tehnologiju.

"Prodao sam sve Apple proizvode - MacBook star godinu dana, iPhone, AirTag uređaje i AirPods slušalice i zamijenio ih alternativama. Tehnologija je bila najlakša. Uopšte mi ne nedostaju iPhone i Mac", rekao je.

Američke mejl servise, aplikacije za mape, učenje jezika i kalendar zamijenio je evropskim. Napustio je Facebook, Reddit, Instagram i WhatsApp.

Američke proizvode kompanija zamijenio je proizvodima firmi iz Kvebeka. Jedini veći problem predstavljaju gotova jela, jer je u toj oblasti ponuda američkih kompanija veoma zastupljena.

Grupa godišnje trošila 10.000 dolara na američki viski

Kurt (61), penzionisani inženjer iz Kalgarija, član je grupe ljubitelja viskija koja je godišnje trošila oko 10.000 američkih dolara na američka pića.

Od uvođenja prvih Trampovih carina nisu potrošili ni dolar na američki viski.

"Otkrili smo čitav niz kanadskih zamjena. Nismo ni znali koliko kvalitetnih proizvoda imamo kod kuće i nemamo namjeru da se vratimo američkom viskiju", rekao je Kurt.

Njegova supruga prestala je da kupuje kalifornijska vina, a njih dvoje od januara 2025. nisu posjetili SAD, iako su prethodno tamo redovno putovali više od 30 godina.

"Neću kupovati američko ni kada se vlast promijeni"

Mnogi Kanađani koji su razgovarali sa "Gardijanom" smatraju da je povjerenje između dve zemlje trajno narušeno.

"Neću se vratiti američkim proizvodima čak ni kada se vlast promijeni, jer su SAD pokazale da su nepouzdane", rekla je Sarika (61), univerzitetska radnica iz Vankuvera.

Vikram (51) iz Toronta više ne putuje u SAD, iako tamo ima porodicu. Umjesto toga, rođaci dolaze kod njega. Prestao je da kupuje američke proizvode i bojkotuje Amazon.

"Tužno je što smo primorani da ovo radimo zbog besmislenih prijetnji našem suverenitetu, ali ne znam kako bismo drugačije reagovali. Na odnos sa SAD više ne možemo da gledamo kao ranije", rekao je Vikram.

Uprkos većim troškovima i komplikovanijoj kupovini, dio Kanađana veruje da će trgovinski sukob dugoročno ojačati domaću ekonomiju.

"Bilo je bolno i šokantno kada vam najbolji prijatelj okrene leđa, ali možda ćemo jednog dana zaključiti da je ovo bilo najbolje što je moglo da nam se dogodi. Kanada će izaći snažnija", rekao je Kurt.

Mekdonald smatra da je spor sa Amerikom, nakon godina unutrašnjih podjela, ponovo ujedinio Kanađane.

"Ponekad je potreban zajednički neprijatelj kako bismo pronašli odlučnost", zaključio je.

(Mondo.rs)