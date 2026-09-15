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Užas u apartmanu u Šibeniku: Mladić izboden na smrt, djevojka teško povrijeđena

Užas u apartmanu u Šibeniku: Mladić izboden na smrt, djevojka teško povrijeđena

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U Šibeniku pronađeno mrtvo tijelo 28-godišnjaka i teško povrijeđena 22-godišnjakinja. Policija istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Mladić ubijen, devojka teško povrijeđena u apartmanu u Šibeniku Izvor: Shutterstock

U jednom apartmanu u Šibeniku policija je noćas pronašla mrtvo tijelo 28-godišnjaka sa ubodnim ranama i teško povrijeđenu 22-godišnjakinju koja je životno ugrožena.

Dojavu o užasu u stanu policija je primila od radnika Hitne pomoći koji su prvi stigli na mjesto intervencije oko 2:30 sati. Muškarcu, nažalost, nisu mogli da pomognu, dok je ženska osoba prevezena u šibensku Opštu bolnicu, gdje se ljekari bore za njen život.

"Brzom reakcijom policijskih službenika, na području Šibenika, pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu sa ovim događajem, a trenutno se nalazi u Opštoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti priveden u službene prostorije policije na kriminalističku obradu. Na mjestu događaja u toku je uviđaj kojim rukovodi županijski državni tužilac u Šibeniku", saopštili su iz PU šibensko-kninske.

Pritom ističu i da je 24-godišnji osumnjičeni muškarac, nakon sprovedenih provjera, bio u apartmanu sa oštećenima u kobnom trenutku.

"Slijedi dalja kriminalistička obrada radi utvrđivanja svih okolnosti i činjenica ovog događaja. Policijska uprava šibensko-kninska prethodnih je godina nekoliko puta postupala prema 24-godišnjaku i podnosila krivične prijave zbog različitih krivičnih djela iz domena zloupotrebe droga i imovinskog kriminala", zaključuju iz policije.

Policijski uviđaj na mjestu događaja trajao je cijelu noć, a osumnjičeni će, nakon otpuštanja iz bolnice, biti odveden u policijsku stanicu na ispitivanje kako bi se suočio sa otkrivenim sumnjama.

(Jutarnji/MONDO)

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