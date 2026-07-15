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Užas kod Šibenika: Požar u kamp-kućici, poginula jedna osoba

Užas kod Šibenika: Požar u kamp-kućici, poginula jedna osoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Jedna osoba je stradala u požaru koji je danas popodne izbio u kamp-kućici u blizini Šibenika. Vatra je lokalizovana, a uviđajem će biti utvrđen identitet žrtve i uzrok tragedije.

Požar u kamp-kućici, poginula jedna osoba Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Danas popodne oko 14.35 časova izbio je požar u kamp-kućici u Mučićima, u blizini Šibenika.

U požaru je jedna osoba smrtno stradala.

"Na lice mjesta hitno su upućeni pripadnici Javne vatrogasne jedinice Šibenik, koji su lokalizovali požar u 16.30 časova", saopštila je šibenska policija.

Nakon što požar bude u potpunosti ugašen, slijedi uviđaj radi utvrđivanja uzroka nastanka vatre, kao i identiteta i tačnog uzroka smrti stradale osobe.

(Slobodna Dalmacija/MONDO)

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Tagovi

požar Šibenik Hrvatska

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