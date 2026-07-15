Užas kod Šibenika: Požar u kamp-kućici, poginula jedna osoba

Jedna osoba je stradala u požaru koji je danas popodne izbio u kamp-kućici u blizini Šibenika. Vatra je lokalizovana, a uviđajem će biti utvrđen identitet žrtve i uzrok tragedije.
Danas popodne oko 14.35 časova izbio je požar u kamp-kućici u Mučićima, u blizini Šibenika.
U požaru je jedna osoba smrtno stradala.
"Na lice mjesta hitno su upućeni pripadnici Javne vatrogasne jedinice Šibenik, koji su lokalizovali požar u 16.30 časova", saopštila je šibenska policija.
Nakon što požar bude u potpunosti ugašen, slijedi uviđaj radi utvrđivanja uzroka nastanka vatre, kao i identiteta i tačnog uzroka smrti stradale osobe.
(Slobodna Dalmacija/MONDO)