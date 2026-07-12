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Otkriven uzrok razornog požara u Španiji: Potraga za žrtvama u toku, evakuisano više stotina ljudi

Otkriven uzrok razornog požara u Španiji: Potraga za žrtvama u toku, evakuisano više stotina ljudi

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru, dok je osam ljudi povrijeđeno tokom pokušaja bjekstva.

Uzrok požara u Španiji Izvor: X/Plan_INFOCA/Printscreen

Razorni požar na jugu Španije, u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, zaustavio se nakon što su vatrogasci danima pokušavali da ga obuzdaju, javila je u nedjelju nemačka novinska agencija DPA.

Šef regionalne vlade u Andaluziji, Huanma Moreno, rekao je da se situacija stabilizovala. Vatrogascima pomažu mnogo slabiji vjetrovi i visoka vlažnost vazduha.

Oko 500 vatrogasaca, vojnika i drugih radnika hitnih službi je i dalje na licu mjesta. Cilj je da se požar stavi pod potpunu kontrolu u narednih nekoliko sati. Prema zvaničnim podacima, ukupno je uništeno 7.000 hektara šume i šipražja.

Potraga za žrtvama se nastavlja

Potraga za mogućim dodatnim žrtvama se nastavlja. Službe za hitne slučajeve i volonteri ponovo su pretražili izgorelo područje, a vojska je, zajedno sa policijom, pretražila udaljenije kuće i puteve.

Oko 600 ljudi koji su ranije evakuisani sada sme da se vrate svojim kućama. Preostalih 1.000 koji su bili primorani da napuste svoje domove u četvrtak uveče, kada je izbio požar, još uvek borave kod rođaka ili u hotelima. Očekuje se da će im uskoro biti dozvoljen povratak kući.

Dvanaest ljudi poginulo zbog kvara na dalekovodu

Najmanje 12 ljudi je poginulo u noći između četvrtka i petka. Vatra ih je zahvatila dok su pokušavali da pobegnu vozilima ili pješke. Osam ljudi je povrijeđeno. Sumnja se da je uzrokpožara bio kvar na dalekovodu, piše dpa.

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Španija požar istraga

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