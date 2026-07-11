Drama na festivalu u Španiji: Bik rogom ubo muškarca u lice, povrijeđeno još 12 osoba (Video)

Strašna nesreća dogodila se tokom tradicionalnog festivala San Fermin, jednog od najopasnijih događaja te vrste na svijetu.

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Tridesetogodišnji muškarac je teško povrijeđen nakon što ga je bik udario rogom u lice tokom tradicionalne trke sa bikovima na festivalu San Fermin u Pamploni, u Španiji. Pored njega, još 12 ljudi je zatražilo medicinsku pomoć, uglavnom zbog padova, modrica i drugih povreda zadobijenih u stampedu.

Prema pisanju španskih medija, povrijeđeni muškarac iz Alikantea bio je među grupom trkača koji su pali na uskom dijelu staze kada ga je jedan od bikova ubo rogom u lice. Hitno je prebačen u bolnicu, gdje je na liječenju.

Trka je trajala dva minuta i 36 sekundi, a šest borbenih bikova prešlo je tradicionalnu rutu od 875 metara kroz uske ulice starog dijela Pamplone do arene za borbu bikova. Tokom trke, jedan bik se odvojio od krda, što je izazvalo paniku među učesnicima i dovelo do nekoliko povreda.

Na ovogodišnjem festivalu je već bilo nekoliko incidenata, uključujući ranije povrede od uboda i lakše povrede izazvane padovima, javlja Avaz.

Festival San Fermin održava se svake godine od 6. do 14. jula i stekao je svjetsku slavu zahvaljujući romanu Ernesta Hemingveja "Sunce se izdiže". Uprkos strogim pravilima bezbjednosti, to je jedan od najopasnijih tradicionalnih događaja u Španiji. Najmanje 16 učesnika je umrlo otkako se vodi evidencija, a posljednji smrtni slučaj zabilježen je 2009. godine.

(Mondo.rs)