"Smijem se već pola sata": Koride na kojima se bodu Putin i Pelegrini, Panda i Kobra

Plakati za koride u Kočerinu i Šestanovcu privukli su pažnju ne samo zbog borbi bikova, već i zbog neobičnih imena učesnika. Neka od njih izazvala su smijeh na društvenim mrežama.

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Ako je suditi po plakatima za predstojeće koride, vlasnici bikova očigledno imaju mašte kada je riječ o izboru imena.

Pored "uobičajenih" imena poput Jelenka, Garca, Brizana ili Zeće, na listi učesnika našla su se i neka koja bi prije mogla da budu nazivi pank bendova, filmskih likova ili nadimci iz kafane.

Tako će publika moći da prati okršaje bikova sa imenima Putin, Ringišpil, Medonja, Kukurelja, Pelegrini, Kobra, Panda, Reketar, Svilota, Ofinger, Bananko, Visibaba, Krvorog, Divljak, Tulonja, Cvijan, Žabac, Mali Gare, Snajper i Bloki.

Posebnu pažnju privlače i glavne borbe, u kojima će se, prema plakatima, sastati Grozni i Jelenko, odnosno El-Bake i Zećo.

Iako iza svakog od ovih imena vjerovatno stoji neka interna priča, nadimak ili karakter samog bika, posmatračima sa strane teško je ostati ozbiljan kada vide najavu duela poput Ringišpil protiv Brizana, Putin protiv Medonje ili Reketar protiv Svilote.

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