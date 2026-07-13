Veliki požar "progutao" bar na Tajlandu: Vatra odnijela 27 života

Veliki požar u baru u Bangkoku, odneo je 27 života, dok je više desetina ljudi povrijeđeno. Većina stradalih pronađena je zarobljena u toaletima objekta.

Izvor: X/js100radio

Požar je izbio u restoranu "Rong Bir Na Ladprao", u blizini ulice Soi Ladprao 1, na putu Ladprao, u podokrugu Čom Fon, u okrugu Čatučak. Nakon dojave, vatrogasne ekipe iz stanica Sutisan, Paholjotin, Paja Taj i Huai Kvang brzo su izašle na teren kako bi ugasile vatrenu stihiju.

Po dolasku, službe su zatekle veliki požar koji je zahvatio unutrašnjost objekta, dok je veći broj ljudi ostao zarobljen u toaletima. Jedna osoba je pronađena sa teškim opekotinama, a vatrogasci su pomoću tri mlaza vode pokušali da stave požar pod kontrolu.

Vatra je ugašena nakon oko 35 minuta. Prema prvim informacijama, potvrđeno je 27 poginulih, dok je nekoliko desetina povrijeđenih prevezeno u obližnje bolnice. Nadležni organi sada istražuju uzrok požara i procjenjuju pričinjenu materijalnu štetu.