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Požar u auto-servisu u Zagrebu: Uništeno deset automobila, oštećen i brod

Požar u auto-servisu u Zagrebu: Uništeno deset automobila, oštećen i brod

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U auto-servisu u zagrebačkom naselju Sesvete izbio je požar u kojem je potpuno izgorjelo 10 automobila, nekoliko je oštećeno, a vatra se proširila van ograde servisa i zahvatila jedan brod.

Požar u zagrebačkom auto-servisu Izvor: Shutterstock

Požar je prijavljen pola sata iza ponoći, a zagrebački vatrogasci uspjeli su brzo da ga stave pod kontrolu i spriječe dalje širenje.

Tačan uzrok izbijanja požara, kao i iznos pričinjene štete biće poznati nakon uviđaja.

Prema nezvaničnim informacijama, krivac za požar u servisu koji radi već 18 godina mogao bi biti ljudski faktor. 

(Srna)

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