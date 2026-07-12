Teška noć na Korčuli: Vatrogasci nastavljaju borbu sa velikim požarom

Požar na Korčuli do sada je zahvatio oko 550 hektara trave, niskog rastinja i borove šume, vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom, a procjenjuje se da je požarna linija duga oko četiri kilometra.

Izvor: DVD Smokvica

Na terenu je ukupno 186 vatrogasaca s 48 vatrogasnih vozila, a požar je izbio juče između Blata i Smokvice, prenose hrvatski mediji.

Zbog nepristupačnog terena, u gašenju su juče učestvovala četiri kanadera i jedan er traktor, a danas se očekuje dolazak još dva kanadera iz Zadra.

Zbog požara zatvorena je državna cesta između Korčule i Vele Luke.

"Bila je duga, duga noć. Pred zoru je stiglo malo osvježenja, palo je nešto malo kiše. Požar se raširio na veliku površinu, dužina požarne linije je oko četiri kilometra, a širina na pojedinim mjestima između kilometar i po i dva kilometra", izjavio je županijski vatrogasni komandir Stjepan Simović.

On je pojasnio da je jedan požar bio u Blatu, drugi u Smokvici i da su se spojili u jedan veliki požar, ali da trenutno ne prijeti kućama.

U intervenciji je jedan vatrogasac lakše povrijeđen.

(Srna)