Alarmantna statistika u HNK: Skoro 900 požara od početka godine, 400 u posljednjih 40 dana

Od početka godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) evidentirano je skoro 900 požara različitog intenziteta, pri čemu je čak 400 slučajeva zabilježeno u posljednjih 40 dana.

Izvor: Facebook/PVJ Mostar

Prema izvještaju voditelja Operativnog centra Civilne zaštite Marina Čovića, posebno zahtjevan period traje od 15. juna, kada operativne snage profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica gotovo svakodnevno intervenišu na terenu širom većeg dijela kantona, izuzev opština Neum, Prozor-Rama i Ravno.

U suzbijanju vatrene stihije značajnu podršku pružili su "er traktori" koji su intervenirali na 12 požarišta. Tokom 34 sata i 32 minute naleta, ove letjelice su izvršile 197 izbačaja, ispustivši ukupno 530.000 litara vode i pjene. Iako su stradale značajne površine šuma i niskog rastinja, čija će se tačna veličina znati tek po okončanju intervencija, stambeni objekti i druga važna zdanja za sada su sačuvani od vatre.

Trenutno se najteža situacija bilježi na Rujištu kod Mostara, gdje plamen i dalje zahvata šumski kompleks, zbog čega vatrogasne ekipe neprekidno dežuraju na terenu, uz svakodnevnu pomoć vazdušnih snaga.

S druge strane, stanje u kanjonu Rakitnice kod Konjica znatno je povoljnije u odnosu na prethodne dane, pa je tamošnji požar konačno pod kontrolom, dok se nastavljaju radovi na sanaciji najkritičnijih dijelova.

Nadležni apeluju na cjelokupnu javnost da pokaže najviši stepen odgovornosti, posebno prilikom boravka u prirodi i rukovanja zapaljivim materijalima. Upozoravaju da je samo jedan trenutak nepažnje i neodgovornog ponašanja dovoljan da izazove požar sa nesagledivim posljedicama.