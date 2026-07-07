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Gori u Čapljini: Požar se proširio iz Hrvatske, kuće odbranjene

Gori u Čapljini: Požar se proširio iz Hrvatske, kuće odbranjene

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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eliki požar bukti na potezu od Gabela Polja prema Crnićima kod Čapljine. Vatrogasci su uspjeli odbraniti kuće, ali vatra se i dalje širi u više krakova.

čapljina grad Izvor: Facebook/Grad Čapljina

Vatrogasci su uspjeli da odbrane kuće na području gdje od jutros gori veliki požar na potezu od Gabela Polja prema Crnićima kod Čapljine, potvrđeno je iz Vatrogasne jedinice Čapljina.

Komandir čapljinskih vatrogasaca Mate Jurković rekao je da kuće trenutno nisu ugrožene, ali da borba sa vatrenom stihijom još nije završena.

Prema njegovim riječima, požar je i dalje aktivan i širi se u više krakova na različite strane, zbog čega vatrogasne ekipe ostaju na terenu i nastavljaju intervenciju.

Požar je izbio jutros oko 9.00 časova i zahvatio močvarno i teško pristupačno područje, što je od samog početka znatno otežavalo gašenje sa zemlje. Vatra je najprije izbila na teritoriji Hrvatske, gdje je intervenisao "kanader", nakon čega se proširila na područje BiH.

U gašenje požara uključeni su i avioni "er traktor", dok čapljinski vatrogasci na terenu pokušavaju da spriječe dalje širenje vatre prema naseljenim područjima. Gust dim i dalje je vidljiv sa šireg područja Čapljine, a situaciju dodatno otežava vjetar.

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Tagovi

požar Čapljina

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