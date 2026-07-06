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Nakon četiri dana borbe: Kiša pomaže u suzbijanju požara na miniranom području kod Drvara

Nakon četiri dana borbe: Kiša pomaže u suzbijanju požara na miniranom području kod Drvara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Stanje na požarištu u selu Kamenica kod Drvara danas je bolje jer je počela da pada kiša, rekla je načelnik opštine Drvar Dušica Runić.

požar u drvaru Izvor: Srna

Runićeva je rekla da je kiša počela da pada u poslijepodnevnim časovima.

"Nadamo se da će do jutra požar biti potpuno ugašen", rekla je Runićeva.

Ona je naglasila da su vatrogasne ekipe, ekipe Civilne zaštite i radnici šumarstva i dalje na terenu i da prate situaciju.

Požar na ovoj lokaciji izbio je prije četiri dana i zahvatio minirano područje, što je otežavalo gašenje.

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Drvar požar

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