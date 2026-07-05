Požar na Rujištu iznad Mostara izmiče kontroli: Vatra se približila kućama i vikendicama, preblem prave i mine

Požar na mostarskoj planini Rujište koji je počeo prije dva dana i dalje traje, gdje se približio kućama i vikendicama mještana.

Izvor: mostarski.ba/screenshot

Jedan od trenutno najaktivnijih lokaliteta požara je uz glavni put koji vodi do vidikovca sa pogledom na Mostar, prenose federalni mediji.

Požar se sinoć dodatno rasplamsao zbog čega su se lokalni mještani, uz vatrogasce, priključili u gašenju.

Zbog povoljnijih vremenskih uslova nego juče, "er traktori" su trenutno aktivni na području požara gdje asistiraju vatrogasnim jedinicama, dobrovoljcima i mještanima.

Dio požarišta na Rujištu stavljen je pod kontrolu, ali donji dio terena biće znatno teže ugasiti, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Zamjenik zapovjednika PVP-a Mostar Hasan Đipa rekao je kako je gornji dio lokaliteta stavljen pod kontrolu, dok se vatrogasci donjem dijelu požarišta ne mogu približiti zbog opasnosti na terenu.

Kako je kazao Đipa, vatrogasci ne mogu prići vatrenoj liniji jer su na tom području pronađene mine i druga eksplozivna sredstva.

"Pronašli smo veću količinu mina i eksplozivnih sredstava. Ne želim svoje ljude stavljati u opasnost", rekao je Đipa za Bljesak.info.

Zbog jakog vjetra "er traktori" su zbog jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih uslova morali sletjeti na Međunarodni aerodrom Sarajevo.