Lolalizovan požar na Uborku, prati se stanje kod Konjica: Nepristupačan teren koči gašenje

Požar u Kanjonu Rakitnice, nedaleko od Konjica, još je aktivan, ali ne prijeti kućama i privrednim subjektima, rekao je portparol Vlade i Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Ćiro Pavlović.

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Pavlović je rekao da gori nepristupačan teren, koji je moguće gasiti jedino iz vazduha i da je to razlog što požar ni pet dana nakon aktiviranja nije ugašen.

"Danas je pola dana požar gasio helikopter Oružanih snaga BiH. Ekipe vatrogasaca i Civilne zaštite su na terenu, raspoređene i prate razvoj situacije", dodao je Pavlović.

O novom požaru, koji je popodne ponovo izbio na deponiji "Uborak" kod Mostara, Pavlović je rekao da je brzo i ugašen.

"To je bio jedan plamen koji se pojavio i vrlo brzo je ugašen. Stanje je pod kontrolom", rekao je Pavlović.