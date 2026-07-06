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Lolalizovan požar na Uborku, prati se stanje kod Konjica: Nepristupačan teren koči gašenje

Lolalizovan požar na Uborku, prati se stanje kod Konjica: Nepristupačan teren koči gašenje

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar u Kanjonu Rakitnice, nedaleko od Konjica, još je aktivan, ali ne prijeti kućama i privrednim subjektima, rekao je portparol Vlade i Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Ćiro Pavlović.

vatrogasci beč Izvor: Shutterstock

Pavlović je rekao da gori nepristupačan teren, koji je moguće gasiti jedino iz vazduha i da je to razlog što požar ni pet dana nakon aktiviranja nije ugašen.

"Danas je pola dana požar gasio helikopter Oružanih snaga BiH. Ekipe vatrogasaca i Civilne zaštite su na terenu, raspoređene i prate razvoj situacije", dodao je Pavlović.

O novom požaru, koji je popodne ponovo izbio na deponiji "Uborak" kod Mostara, Pavlović je rekao da je brzo i ugašen.

"To je bio jedan plamen koji se pojavio i vrlo brzo je ugašen. Stanje je pod kontrolom", rekao je Pavlović.

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Tagovi

požar Mostar Konjic

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Hvala što ste poslali vijest.

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