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Požari kod Mostara i Konjica i dalje aktivni: Vatra se širi prema Velikom Rujištu i selu Dubočani

Požari kod Mostara i Konjica i dalje aktivni: Vatra se širi prema Velikom Rujištu i selu Dubočani

Autor Haris Krhalić
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Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu Rakitnice kod Konjica i dalje je nepromijenjeno.

požar Rujište Mostar Izvor: Facebook/PVJ Mostar

Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica nije se promijenilo u odnosu na juče, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasne ekipe i dalje se suočavaju sa teškim uslovima na terenu, dok nepristupačan reljef dodatno otežava uspostavljanje kontrole nad vatrenom stihijom.

Na širem području Rujišta i dalje gori šuma, kao i nisko i visoko rastinje. Situaciju dramatično usložnjava činjenica da se požar razvija na izuzetno strmom i djelimično minski sumnjivom terenu, što u velikoj mjeri onemogućava direktan pristup vatrogascima samoj požarnoj liniji na pojedinim sektorima.

Efikasnom reakcijom na pristupačnim sjevernim dijelovima požarišta, vatrogasne jedinice su uspjele da spriječe širenje vatre prema samom izletištu. Ipak, požar se tokom jutra, bez većih promjena u intenzitetu, nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta.

Podjednako ozbiljna situacija zabilježena je i na području Konjica. Veliki šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice i dalje je aktivan, a specifična topografija kanjona sa izrazito strmim i nepristupačnim liticama maksimalno otežava gašenje.

Vatrena stihija se u međuvremenu proširila u pravcu sela Dubočani i nastavlja da napreduje ka gustoj borovoj šumi. Na terenu su trenutno angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Konjic, kao i radnici Šumarstva "Prenj", koji zajedničkim snagama djeluju isključivo na lokacijama do kojih je u ovom trenutku fizički moguće bezbjedno pristupiti.

S obzirom na ekstremne terenske uslove, u pomoć su pozvane i vazdušne snage koje su tokom nedjelje dale ključan doprinos u presijecanju požarnih čvorišta i usporavanju vatrene linije. Dva Air Tractora izvršila su po deset preciznih naleta na najkritičnijim dijelovima požarišta, pomažući kopnenim snagama da odbrane pristupačne zone i spriječe dalju katastrofu.

Istovremeno, helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio je aktivno angažovan na gašenju požara u neposrednoj blizini sela Blace, čime je pružena neophodna vazdušna podrška u zaštiti ovog lokaliteta. Sve dežurne službe na terenu ostaju u stanju visoke pripravnosti i nastavljaju intenzivno da prate situaciju na oba aktivna požarišta.

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Tagovi

požar Mostar Konjic

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