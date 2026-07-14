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Požar južno od Pariza i dalje se širi: Vatra zahvatila područje tri puta veće od Gibraltara

Požar južno od Pariza i dalje se širi: Vatra zahvatila područje tri puta veće od Gibraltara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Šumski požar koji je izbio tokom vikenda južno od Pariza dodatno se proširio tokom noći i zahvatio je površinu veću od 1.900 hektara, saopšteno je iz vatrogasne službe.

Širi se požar kod Pariza Izvor: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / Profimedia

Požar je izbio u nedjelju, 12. jula, u šumskom području Les Fontenblo, na oko 60 kilometara od francuske prijestonice, bivšem kraljevskom lovištu u kojem se danas nalaze mirna sela popularna među šetačima i planinarima.

Iz vatrogasne službe napominju da područje koje je zahvatio požar ima tri puta veću površinu od Gibraltara, prenosi AFP.

U gašenju požara učestvuje oko 850 vatrogasaca, uz pomoć specijalnih vatrogasnih aviona. 

(Srna)

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požar Pariz

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