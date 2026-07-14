Požar južno od Pariza i dalje se širi: Vatra zahvatila područje tri puta veće od Gibraltara

Šumski požar koji je izbio tokom vikenda južno od Pariza dodatno se proširio tokom noći i zahvatio je površinu veću od 1.900 hektara, saopšteno je iz vatrogasne službe.
Požar je izbio u nedjelju, 12. jula, u šumskom području Les Fontenblo, na oko 60 kilometara od francuske prijestonice, bivšem kraljevskom lovištu u kojem se danas nalaze mirna sela popularna među šetačima i planinarima.
Iz vatrogasne službe napominju da područje koje je zahvatio požar ima tri puta veću površinu od Gibraltara, prenosi AFP.
U gašenju požara učestvuje oko 850 vatrogasaca, uz pomoć specijalnih vatrogasnih aviona.
Two arrested as#Fontainebleauforest near#Parisravaged by fire, prompting evacuations#France— ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)July 14, 2026
France battled to contain a fire that scorched about 1,300 hectares in a forest south of Paris, as police arrested two people suspected of starting it.
The fire erupted Sunday…pic.twitter.com/Wj6kKBzeFN
(Srna)