Priznanja za državnike, ljekare, umjetnike i spasioce: Uručena odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva

Danas se u Srbiji i Republici Srpskoj obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Povodom praznika, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je državna odlikovanja.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Danas se u Srbiji i Republici Srpskoj obilježava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj praznik slavi se u znak sjećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svjetskog rata.

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, uručio je odlikovanja na svečanoj ceremoniji koja je u 12 časova počela u Palati Srbija.

Među laureatima su predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev, glumac Petar Božović, posthumno profesorka dr Milica Bajčetić, pisac i novinar Veselin Dželetović za "Srpsko srce Johanovo", glumica Ivana Žigon, slikari, sportisti, medicinari...

Ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici odlikovan je Kasim-Žomart Tokajev, predsjednik Republike Kazahstana

Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je Angus Makfadijen, istaknuti škotski filmski, televizijski i pozorišni glumac koji je jednu od upečatljivijih uloga u karijeri ostvario u domaćem filmu "Žetva"

Ordenom Karađorđeve zvijezde prvog stepena odlikovani su:

Petar Božović, glumac Petar Božović

Predrag Đaković, akademski slikar

Veselin Vesko Grozdanić, televizijski voditelj

Prof. dr Milica Bajčetić (posthumno), redovni profesor na Katedri za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju

Ordenom Karađorđeve zvijezde drugog stepena odlikovani su:

Veselin Dželetović, književnik i novinar

Prof. dr Svetlana Popadić, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista pedijatrijske dermatologije, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Milan Stojičić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, i subspecijalista onkolog, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Prof. dr Tatjana Trajković, vanredni profesor Departmana za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Nebojša Jevrić, književnik, novinar, ratni izvještač

Ivana Žigon, glumica

Ordenom Karađorđeve zvijezde trećeg stepena odlikovani su:

Karlovačka berba grožđa "Grožđebal" Sremski Karlovci

Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji

Ivan Tomašev, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu

Zoran Čalija, akademski slikar, scenograf i reditelj

Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su:

Centralna unija grčkih opština i gradova, KEDE

Dr Georgios Mastorakos, renomirani grčki profesor endokrinologije, glavni akademski koordinator bilateralne saradnje Medicinskog fakulteta u Atini i Medicinskog fakulteta u Beogradu

Dragana Matijašević, glavna medicinska sestra Odsjeka za hematologiju na Klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Ilmars Haris Lapinž, istaknuti dirigent bogate međunarodne karijere, dugogodišnji saradnik Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Vojvođanskog simfonijskog orkestra

Pofesor Petar Stanojlović, univerzitetski profesor, filmski i televizijski reditelj

Bogdan Obradović, sportista iz Loznice, jedan od najuspješnijih mladih takmičara u Srbiji u graplingu i brazilskoj džiu-džici, kao i njegov trener, Aleksandar Tomić, reprezentativac Srbije.

Nebojša Đurić, srpski reprezentativac u paraatletici, osvajač srebra na Ljetnjim paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine

Jorg Heskens, stručnjak u oblasti ekonomije i ekonomske saradnje između Srbije i Nemačke, 17 godina radi u Srbiji kao izaslanik Vlade Savezne Republike Nemačke

Pan Express d. o. o. Lučani

Srebrnom medaljom za zasluge odlikovani su:

Rade Mladenović, dugogodišnji sekretar Crvenog krsta Žitorađa

Crveni krst Čukarica

Subotički simfonijski orkestar

Beogradski karate savez

Posebna priznanja dodijeljena su vatrogascima, policajcima, vojnicima i dobrovoljcima

Nenad Nedić, pukovnik policije, komandant helikopterske jedinice

Luka Čaušić, potpukovnik policije, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije

Aleksandar Krstić, major policije, načelnik odjeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice

Vlado Plemić, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, zamjenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru.

Željko Čavić, potpukovnik policije, načelnik Odjeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice

Bojan Mladenović, major policije, saobraćajni pilot

Nikola Isidorović, major policije, profesionalni pilot

Lazar Lučić, vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar

Srđan Jovanović, mlađi vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar

Milorad Milinović, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odjeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Pančevo

Mirko Suvačarov, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odjeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu

Nikola Matović, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odjeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Čačku

Aleksandar Radosavljević, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Mramorak", zaposlen u Upravi granične policije

"Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće"

"Dragi prijatelji, u dnevniku Arčibalda Rajsa stoji zapisano da su na Solunskom frontu septembra 1918. neprijateljske linije pale pred naletom onih koji su nosili slobodu u srcu. Slobodan Jovanović o ovom događaju piše: "Ova ofanziva nije bila samo vojni manevar, već vaskrs jedne države iz pepela stradanja. Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu, poručio je predsjednik dodavši da danas nije običan dan", naveo je Vučić.

Predsjednik je rekao da je ovo posljednji put da kao predsjednik Republike uručuje odlikovanja na ovaj dan.

"Dragi prijatelji, mi smo se danas, prije svega, okupili da proslavimo upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Okupili smo se, sabrali smo se, da naše slavne pretke opet pomenemo i da im kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna. Ma gdje trenutno živjeli, u Beogradu ili Banjaluci, u Novom Sadu ili Trebinju, u Nišu ili Bijeljini, u Parizu ili Njujorku, u otadžbini ili rasuti širom svijeta, pod nebom koje nije srpsko, a srce im kuca u našem ritmu, ono kuca srpski. Ovaj dan nije običan dan, i nije samo broj u kalendaru. Ovo je dan kada se zaustavljamo, skidamo kape, gledamo u nebo iznad sebe i pitamo se: odakle smo došli, kroz šta smo prošli, i zašto i kako smo, uprkos svemu, još uvijek tu, i još uvijek, svoj na svome, i dalje jedan narod.

Danas je dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Želio bih, prije nego što nastavim svoje obraćanje, da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsjedniku Dodiku što obilježavamo ovaj dan.

Da se zahvalim na tome, ovo mi je posljednji put da kao predsjednik Republike držim ovakav govor na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali sam zahvalan što smo u prethodnim godinama ispunili nešto što je obećano. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica, čak i kada nismo isto mislili, ni kada to niste mogli ni da čujete, ni da vidite, pa čak ni da osjetite. Uvijek smo morali da budemo jedni za druge tu, i jedni uz druge kada je bilo najteže.

Nemojte da vas podsjećam da to nije uvijek bilo tako, i nije bilo lako. Nekada smo imali blokade na Drini, nekada su pljuštale optužbe jednih na račun drugih, drugih na račun prvih, a srpski narod je samo gubio. Onako kako smo se dogovorili prvog dana, tako smo tu reč održali do današnjeg dana. I to je nešto što vjerujem da će učiniti i oni koji dolaze poslije", rekao je predsjednik Vučić.

"Želio bih, i makar na trenutak, da sklopimo oči i vratimo se u jednu zoru, zoru koja je pre više od stotinu godina odlučila da li će srpski narod postojati ili ne. Te zore desilo se uskrsnuće o kojem priča Slobodan Jovanović. A da bismo razumjeli veličinu tog dana, moramo se vratiti na put koji mu je prethodio, put koji je po patnji i žrtvi bez premca u istoriji Evrope.

Krajem 1915. Srbija, pritisnuta udruženim snagama Nemačke, Austrougarske i Bugarske, doživjela ono što niko prije nje nije doživio u tolikoj mjeri: pokušaj potpunog brisanja jednog naroda sa lica zemlje. Ono što je uslijedilo mi nazivamo albanskom Golgotom, i ta reč, Golgota, nije nikakva metafora. Vojska i narod, starci i djeca, ministri i seljaci, kretali su se preko ledenog albanskog kamenja, kroz sneg do pasa, bez hrane, bez lijekova, gonjeni samo jednom mišlju: da ostanu živi, ali i da ostanu slobodni, i da ostanu Srbi. Hiljade je ostalo zauvijek na tom putu, pod snegom Prokletija, u vodama Drima i Jadrana. Oni koji su preživjeli, nisu preživjeli zato da bi se odmorili.

Vidi opis Priznanja za državnike, ljekare, umjetnike i spasioce: Uručena odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

Predah na Krfu, pa reorganizacija, pa posljednja bitka za opstanak naroda: Solunski front. Dvije duge, nemilosrdne godine srpski vojnik je držao rovovski položaj, rame uz rame sa francuskim, britanskim, grčkim i italijanskim saveznicima, ne odstupajući, ne predajući se, i čekajući svoj čas. I taj čas je došao, 15. septembra 1918. godine.

Tog jutra, u zoru, srpska artiljerija je otvorila vatru kakva se pamti vijekovima. Pod vođstvom vojvode Živojina Mišića, srpska vojska je napadala na najtežem terenu, na Kajmakčalanu i Dobrom polju, tamo gdje je neprijatelj vjerovao da je proboj nemoguć. Uz njihova srca, hrabra srca srpskih vitezova, proboj je bio moguć. Srpska pješadija, gonjena nečim što ne može u potpunosti da se opiše vojnom tehnologijom: željom da se vrati kući, željom da se donese sloboda porodicama koje strepe, željom da se dokaže da mali narod može da bude veći od svoje veličine. Probila je bugarsko-nemačku odbranu na frontu širokom desetak kilometara, i to istog dana.

Ono što je uslijedilo ušlo je u udžbenike vojne istorije cijelog svijeta, kao primjer brzine i odlučnosti kakva se rijetko viđa. Srpska vojska je napredovala zapanjujućom brzinom, presjecajući neprijateljske snage na pola, rasturajući čitav jedan front koji je dvije godine izgledao neprobojan.

Već 1. novembra srpska vojska, ona ista vojska koja je umirala u albanskom snijegu, slavno je ušla u oslobođeni Beograd.

Sestre i braćo, ne slavimo mi danas samo vojnu pobjedu, mi slavimo biološki opstanak našeg naroda. Naša generacija potrudila se da taj njihov zavet postane zakon. Upravo zato, u avgustu 2020. godine je rođena ta ideja koja je ovom sjećanju dala novo institucionalno tijelo.

Republika Srbija i Srpska dogovorile su se da imaju nešto što je preko potrebno: zajednički dan, obilježen na isti način, sa istim ponosom, i u Srbiji i u Srpskoj. Iz preke potrebe naroda rođen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj praznik ima svoje mjesto u zvaničnim državnim kalendarima obje naše republike.

Intoniranjem himne Bože pravde počela svečanost u Palati Srbije

Svečanost uručenja odlikovanja je počela dolaskom predsjednika Srbije i intoniranjem himne Bože pravde. Na samom početku emitovan je kratak film sa podsjećanjem na Solunski front i njegov proboj te herojski put srpske vojske.

"Naša trobojka simbol je slobode i ponosa"

Predsjednik Vučić poručio je danas da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u zajedništvu.

"Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu", objavio je Vučić na Instagramu.

On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije.

"Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze. Živjela Srbija!", naveo je Vučić.

Vlada Srbije donijela je 11. septembra 2020. godine odluku da se 15. septembar obilježava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a takvu odluku donijela je i Vlada Republike Srpske.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježen je i u Čikagu i Štutgartu.

Centralna svečanost održana u Banjaluci

Centralna svečanost održana je sinoć u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Delegaciju Srbije u Banjaluci predvodio je predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut.

Svečanosti su prisustvovali patrijarh srpski Porfirije, premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsjednik Srpske Siniša Karan, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD Milorad Dodik.

(MONDO)