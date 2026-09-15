Mađarska ministrica prijavila Petera Sijarta zbog skupih privatnih letova

Mađarska ministrica Anita Orban podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra Petera Sijarta zbog korištenja skupih privatnih i vojnih letova.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

Mađarska ministrica spoljnih poslova Anita Orban podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra spoljnih poslova Petera Sijarta i njegovog tima zbog korištenja skupih privatnih i vojnih letova umjesto redovnih putničkih linija tokom posljednje četiri godine.

Prijava je najnoviji potez nove mađarske vlade u okviru borbe protiv korupcije.

Premijer Peter Mađar pobijedio je na izborima u aprilu, čime je poslije 16 godina vlasti smijenjen Viktor Orban. Bivši premijer odbacuje optužbe za korupciju.

Njegov portparol Bertalan Havši rekao je za Rojters da su putovanja bivšeg ministra spoljnih poslova bila u potpunosti u skladu sa važećim pravilima.

"Posljednjih godina inostrani angažmani Ministarstva spoljnih poslova i trgovine bili su organizovani s uzornom efikasnošću", rekao je Havši.

On je dodao da Sijarto zbog toga zaslužuje pohvale, a ne politički motivisane napade.

Putovanja bila gotovo šest puta skuplja

Anita Orban objavila je na Facebooku video u kojem tvrdi da se tokom organizovanja putovanja Sijarta i njegovog tima nije vodilo računa o troškovima.

"Od 2022. godine nadalje redovno su prelazili na korištenje čarterskih privatnih letova ili vojnih aviona za putovanja ministra (Sijarta) i njegove delegacije", rekla je ona.

Prema njenim riječima, dokumenti i istraga pokazali su da su ta putovanja od 2022. do 2026. godine u prosjeku bila gotovo šest puta skuplja nego da su korišteni redovni letovi poslovnom klasom.

Navela je da je razlika u troškovima iznosila četiri milijarde forinti, odnosno oko 10,9 miliona evra.

"Otkrivene činjenice stoga izazivaju sumnju u nesavjesno korištenje novca, što je prouzrokovalo znatnu štetu, a takođe otvaraju i pitanje odgovornosti bivšeg rukovodstva ministarstva", dodala je Orban.