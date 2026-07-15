Peter Sijarto napušta politiku: Oglasio se i saopštio kakvu je odluku donio o daljoj karijeri

Mađarski političar Peter Sijarto saopštio je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu da podnosi ostavku na poslanički mandat, nakon što je prihvatio ponudu za međunarodnu funkciju u kompaniji BYD, jednom od najvećih svjetskih proizvođača električnih vozila.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Peter Sijarto saopštio je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu da napušta poslaničku funkciju, navodeći da je prihvatio ponudu za novu međunarodnu poziciju u kompaniji BYD.

Kako je napisao u objavi, odluku o povlačenju iz parlamenta donio je nakon što je dobio, kako je naveo, izuzetno značajnu poslovnu ponudu jedne od vodećih svjetskih kompanija.

Sijarto će u okviru kompanije BYD obavljati funkciju rukovodioca zaduženog za spoljne odnose i razvoj novih poslovnih oblasti.

U svojoj objavi istakao je da je BYD jedna od najuspješnijih kompanija u automobilskoj industriji u posljednje dvije decenije, kao i jedan od vodećih svjetskih proizvođača električnih i drugih vozila na novu energiju.

Kompanija BYD posljednjih godina intenzivno širi poslovanje u Evropi, a prisutna je i u Srbiji kroz svoje aktivnosti na domaćem tržištu.

Sijarto nije naveo dodatne detalje o svom angažmanu, ali je potvrdio da od danas započinje rad na novoj funkciji u okviru ove kineske automobilske grupacije.

(Mondo.rs)