Peter Sijarto napušta politiku: Oglasio se i saopštio kakvu je odluku donio o daljoj karijeri

Mađarski političar Peter Sijarto saopštio je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu da podnosi ostavku na poslanički mandat, nakon što je prihvatio ponudu za međunarodnu funkciju u kompaniji BYD, jednom od najvećih svjetskih proizvođača električnih vozila.
Peter Sijarto saopštio je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu da napušta poslaničku funkciju, navodeći da je prihvatio ponudu za novu međunarodnu poziciju u kompaniji BYD.
Kako je napisao u objavi, odluku o povlačenju iz parlamenta donio je nakon što je dobio, kako je naveo, izuzetno značajnu poslovnu ponudu jedne od vodećih svjetskih kompanija.
Sijarto će u okviru kompanije BYD obavljati funkciju rukovodioca zaduženog za spoljne odnose i razvoj novih poslovnih oblasti.
U svojoj objavi istakao je da je BYD jedna od najuspješnijih kompanija u automobilskoj industriji u posljednje dvije decenije, kao i jedan od vodećih svjetskih proizvođača električnih i drugih vozila na novu energiju.
Kompanija BYD posljednjih godina intenzivno širi poslovanje u Evropi, a prisutna je i u Srbiji kroz svoje aktivnosti na domaćem tržištu.
Sijarto nije naveo dodatne detalje o svom angažmanu, ali je potvrdio da od danas započinje rad na novoj funkciji u okviru ove kineske automobilske grupacije.
(Mondo.rs)