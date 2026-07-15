Radnik "Elektrokrajine" optužen da je preduzeće oštetio za gotovo 40.000 KM

Osnovni sud u Kozarskoj Dubici potvrdio je optužnicu protiv radnika banjalučke "Elektrokrajine" R.M. iz Kozarske Dubice, zbog sumnje da je zloupotrebom položaja oštetio ovo preduzeće za 39.618 KM.

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Optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru, a prema navodima iz optužnice, R.M. je 5. jula 2023. godine neovlašteno priključio potrošača iz Gradiške na distributivnu mrežu, bez izdate elektroenergetske saglasnosti i zaključenog ugovora.

Priključenje je izvršeno na objekat Mješovite srednje škole "Nikola Tesla" u Kozarskoj Dubici, čime je, kako se navodi, drugom fizičkom licu pribavljena protivpravna imovinska korist u istom iznosu.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Prijedor naveli su da se R.M. tereti za zloupotrebu položaja odgovornog lica.

Krivičnim zakonikom Republike Srpske za ovo krivično djelo propisana je kazna zatvora od jedne do pet godina, kao i novčana kazna, ukoliko odgovorno lice iskorištavanjem svog položaja drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist veću od 10.000 KM.