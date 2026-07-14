Nevrijeme u Sloveniji: Krupan grad, poplave i nestanak struje u Koroškoj i Pomurju

Snažno nevreme praćeno gradom, obilnim pljuskovima i jakim vetrom pogodilo je sever Slovenije, gde su poplavljeni putevi, oštećeni objekti i zabeleženi prekidi u snabdevanju električnom energijom.

Izvor: Facebook/Neurje.si/Printscreen

Nevrijeme praćeno gradom i jakim pljuskovima zahvatilo je sjevernu Sloveniju, a najteže je pogođena Koruška, gdje su poplavljeni i pojedini putevi.

Nevrijeme se razvilo i nad Gorenjskom uz Karavanke, a slovenačka Agencija za životnu sredinu (Arso) izdala je narandžasto upozorenje za cijelu zemlju, osim za jugozapad.

Ovo je novo u nizu jakih nevremena koja su u posljednje vrijeme česta u Sloveniji. Slovenačka vlada pozvala je stanovnike na oprez i preporučila im da, zbog mogućnosti nevremena, borave u sigurnim zatvorenim prostorima i prate meteorološka upozorenja.

Slovenački Saobraćajno-informativni centar upozorio je i vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima. Naglasili su da je zaustavljanje vozila ispod nadvožnjaka i u tunelima opasno i zabranjeno.

U Koruškoj je grad već izazvao probleme. Krupniji grad padao je na području Ravni na Koroškom, Kotelja, Slovenj Gradeca i Mežiške doline. Prema portalu Neurje.si, iako su najjače nepogode bile lokalizovane, krupan grad je na pogođenim područjima pričinio značajnu štetu.

Ima i poplava

Jaki pljuskovi poplavili su puteve u Koruškoj. Vatrogasci su na Prevaljama ispumpavali vodu iz poplavljenog podruma stambene zgrade, dok su u naselju Čečovje u Ravnama na Koroškom preusmeravali vodu i čistili dio kolovoza. U Podgorju kod Slovenj Gradeca odčepili su putni odvod i spriječili dalje izlivanje vode.

Lokalni stanovnici na društvenim mrežama objavili su da je kišnica na južnom dijelu budućeg stambenog naselja sa parcela nanosila zemlju na put.

"Ovakvi događaji upozoravaju da se odvodnjavanje, zaštita nasipa i sprečavanje erozije moraju urediti već u fazi pripreme zemljišta. Posljedice, naime, ne snosi samo investitor, već i okolni stanovnici i svi učesnici u saobraćaju", napisao je jedan od mještana.

Problema je bilo i u naselju Vrata na području opštine Dravograd, gdje se oko 16.30 časova potok izlio na put i ugrozio stambeni objekat. Vatrogasci su ispred kuće postavili prepreke, a iz potoka uklonili oboreno stablo kako bi oslobodili njegovo korito.

Grad veličine oraha

Najveći grad pao je, prema dosadašnjim informacijama, u Kotelju kod Ravni na Koroškom, odakle stižu fotografije grada veličine oraha. Na meteorološkoj stanici Mežica između 16.10 i 17.20 časova izmjereno je 47 milimetara padavina.

Nestalo struje

Nevrijeme je probleme napravilo i na sjeveroistoku zemlje, posebno u Pomurju. Prema podacima slovenačke Uprave za zaštitu i spasavanje, do 19.05 časova u Pomurju su zabilježena najmanje 33 događaja povezana sa nevremenom. Najviše prijava, njih 12, stiglo je sa područja Puconaca, gde je aktivirano osam dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Na području Grada zabilježena su četiri događaja, dok su na područjima Cankove, Murske Sobote, Rogašovaca i Tišine zabilježena po tri. Prijave su stizale i iz Moravskih Toplica, Gornje Radgone, Gornjih Petrovaca i Šalovaca.

Dok se nevrijeme pomijeralo ka Štajerskoj, probleme je pravio i snažan vjetar. Oborena stabla i druga šteta od vjetra zabilježeni su na području Svete Trojice u Slovenačkim goricama, Svete Ane, Rogašovaca, Cankove, Gornje Radgone i Tišine. Brojni putevi u Prekomurju postali su neprohodni, a više mjesta u Štajerskoj ostalo je bez električne energije.

Lokalna jaka grmljavinska nevremena širom zemlje moguća su u Sloveniji i u srijedu.