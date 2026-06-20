Šteta od vjetra i leda: Snažno nevrijeme prećeno gradom pogodilo Austriju i Sloveniju

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je dijelove Austrije i Slovenije, uzrokujući brojne intervencije hitnih službi i aktiviranje najviših meteoroloških upozorenja.

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Uprkos olujama, meteorološke službe upozoravaju da se visoke temperature nastavljaju i u narednim danima.

Austrijske meteorološke službe izdale su crveni alarm za Tirol, Salzburg, Donju Austriju, Štajersku i Korušku zbog opasnosti od olujnih pljuskova, jakog vjetra i grada. Vatrogasne ekipe morale su intervenisati na više lokacija, a zbog nevremena su privremeno obustavljeni i pojedini javni događaji, uključujući festival u Gracu.

Posebno teška situacija zabilježena je u Niklasdorfu, u okrugu Leoben, gdje je obilna količina leda u kratkom vremenu prekrila tlo debelim slojem, stvarajući prizore koji su podsjećali na zimski snježni pokrivač.

Nevrijeme se potom premjestilo prema Sloveniji, zahvativši Korušku i dijelove Štajerske. U Mariboru je snažan vjetar oborio stablo na saobraćajnicu, što je zahtijevalo hitnu intervenciju vatrogasaca. Šteta uzrokovana vjetrom prijavljena je i u opštinama Hoče-Slivnica, Vuzenica i Slovenj Gradec.

Die Gewitter haben heute örtlich auch intensiven Hagel gebracht. Hier ein Video aus Niklasdorf (Leoben). Vielen Dank an M. Petek!#Gewitterpic.twitter.com/CMnkI7tV5Y — uwz.at (@uwz_at)June 20, 2026

Slovenačka Agencija za životnu sredinu (Arso) izdala je narandžasto upozorenje za sjeveroistočni dio zemlje zbog mogućnosti jakih pljuskova, olujnog vjetra i grada, dok je za ostatak države na snazi žuto upozorenje. Vozačima je upućen poziv na pojačan oprez u saobraćaju.

Prema prognozama, nedjelja će biti pretežno sunčana, uz mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova i grmljavinskih nevremena. Očekivane temperature kretaće se između 29 i 33 stepena, dok bi u Goriškoj i Slovenačkoj Istri mogle dostići i 36 stepeni.

Meteorolozi najavljuju da će se toplo vrijeme zadržati i početkom naredne sedmice, uz manju vjerovatnoću lokalnih nepogoda, te da bi toplotni talas mogao trajati najmanje do početka jula.