"Pola sela je srušeno": Razorna oluja poharala region, vjetar nosio krovove i rušio zidove (VIDEO)

Snažno olujno nevrijeme koje je tokom noći pogodilo dijelove Slovenije i Hrvatske iza sebe je ostavilo pustoš.

Izvor: Radio Nova Gradiška

Olujni vjetar u Sloveniji nosio je krovove kuća, rušio zidove, stabla, električne stubove, a više od 100 objekata teško je oštećeno u opštini Komenda.

Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je sinoć Sloveniju, a najteže je pogodilo opštine Komenda i Cerklje na Gorenjskom. Razmjere štete tek su se jutros vidjele.

Načelnik opštine Jurij Kern rekao je da je šteta ogromna i da su najviše stradala sela Nasovče, Breg, Klanec, Potok i dio Komende. On je dodao da nisu oštećeni samo krovovi nego da su na brojnim kućama gotovo srušeni i zidovi zbog čega će sanacija biti veoma zahtjevna.

Not even two hundred meters away from my homehttps://t.co/wp99YgzJGBpic.twitter.com/8dgp7KzniQ — Cytrus (@cytrusf1)June 10, 2026

Kern je naveo da nema podataka o povrijeđenima, ali je dodao da je stradala stoka, najviše perad.

Opština Komenda saopštila je da su brojni privredni i stambeni objekti ostali bez krovova, da su srušena brojna stabla, putevi prekinuti, a pojedini dijelovi opštine bez električne energije.

Mještanka mjesta Klanec kod Komende, koje je jedno od najpogođenijih, prizore je opisala kao potpuno razaranje, prenose slovenački mediji.

"Tamo je pola sela srušeno, doslovno. Takvo nešto nikad nisam vidjela", rekla je ona.

U olujnom nevremenu u Novoj Gradišci (Hrvatska) vjetar je rušio stabla i lomio grane, a među najpogođenijim lokacijama je krug Opšte bolnice odakle je odnio krov sa mrtvačnice.

Posljedice nevremena vidljive su i na Industrijsko-zanatskoj školi, gdje je oštećen krov, ali će tačna razmjera štete biti naknadno utvrđena.

Oštećenja su zabilježena i na drugim objektima i zelenim površinama na području grada.

Gradsko preduzeće "Eko-kong" trenutno čisti gradske površine, a intervenisala je i vatrogasna jedinica, javljaju hrvatski mediji.

Nevrijeme je kulminiralo oko 2.00 časa.

(Srna)