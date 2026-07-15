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Granična policija BiH u 2025: Hiljade otkrivenih ilegalnih prelazaka, stotine krivičnih djela

Granična policija BiH u 2025: Hiljade otkrivenih ilegalnih prelazaka, stotine krivičnih djela

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Pripadnici Granične policije BiH su tokom prošle godine otkrili 4.352 lica u ilegalnom prelasku ili pokušaju ilegalnog prelaska granice, što je za 61,5 odsto manje nego godinu ranije, saopšteno je iz ove policijske agencije.

Granična policija BiH Izvor: Shutterstock

U saopštenju je navedeno da su pripadnici Granične policije BiH lani otkrili 308 krivičnih djela i evidentirali 2.254 lica za kojima su raspisane potjernice ili druge mjere traganja.

Prema podacima Granične policije BiH, tokom prošle godine zaplijenjena su 13,2 kilograma marihuane, četiri kilograma heroina, 3,08 kilograma kokaina, kao i manja količina ostalih vrsta droge.

"Zaplijenjeno je i privremeno oduzeto oko 20.000 kutija cigareta bez akciznih markica, čija je procijenjena vrijednost 73.659 KM", navedeno je u saopštenju.

Iz Granične policije su naveli da su tokom 2025. realizovane brojne operativne aktivnosti širom BiH kojima su spriječeni pokušaji krijumčarenja migranata, uhapšena lica za kojima su raspisane domaće i međunarodne potjernice i otkriveni različiti oblici prekograničnog kriminala.

U saopštenju je navedeno da su u saradnji sa drugim policijskim i bezbjednosnim agencijama realizovane akcije "Domino", "Stabandža", "Balatun", "Gora" i "Koš", usmjerene na otkrivanje i procesuiranje organizovanih kriminalnih grupa.

"Kontinuirano unapređujemo kapacitete nabavkom savremene opreme, među kojom su bespilotne letjelice, termovizijske kamere, specijalizovani čamci za nadzor riječne granice, mobilni sistemi za osmatranje i uređaji za otkrivanje skrivenih lica", naveli su iz Granične policije. 

(Srna)

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Tagovi

Granična policija BiH migranti krivična djela

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