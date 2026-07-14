MUP Hrvatske potvrdio: Vozilom Granične policije BiH preko granice prevezli namještaj za vikendicu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske dostavilo je odgovor Graničnoj policiji BiH u vezi sa slučajem prevoza namještaja i bijele tehnike službenim vozilom ove policijske agencije BiH preko graničnog prelaza Metković.
Prema ranijim navodima, službeni kombi Granične policije BiH korišćen je za transport opreme za privatnu vikendicu jednog od službenika.
Kamionet Granične policije zatečen u Metkoviću
Hrvatska policija je 22. aprila u Metkoviću zaustavila obilježeno vozilo Granične policije BiH iz kojeg su dvije osobe istovarale pakete, od kojih je jedna, prema navodima MUP-a Hrvatske, bila u uniformi Granične policije BiH.
Nakon intervencije, predmet je proslijeđen Carinskoj upravi Hrvatske na dalje postupanje.
Namještaj navodno prevožen za privatne potrebe
Prema ranijim informacijama, namještaj i bijela tehnika prevoženi su za potrebe opremanja privatne vikendice komandira jedinice Granične policije.
Iz Granične policije BiH ranije su saopštili da su, nakon medijskih navoda o ovom slučaju, zatražili informacije od MUP-a Hrvatske.
Upozorenje zbog moguće zloupotrebe protokola
Kako saznaje Kliks, MUP Hrvatske je ukazao na moguće kršenje i zloupotrebu Protokola o slobodnom prolazu u graničnom području, koji su potpisali Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske i Ministarstvo bezbjednosti BiH.
Prema informacijama iz odgovora hrvatske strane, u cijeli slučaj bio je uključen i policijski službenik Granične policije BiH koji je, kako se navodi, bio u službenoj uniformi.
Istraga o okolnostima slučaja
Još nije poznato da li će i kakve disciplinske ili druge mjere biti preduzete protiv lica koja se dovode u vezu sa ovim slučajem, piše Kliks.
Nadležne institucije treba da utvrde sve okolnosti korišćenja službenog vozila i eventualnu odgovornost službenika.