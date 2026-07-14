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MUP Hrvatske potvrdio: Vozilom Granične policije BiH preko granice prevezli namještaj za vikendicu

MUP Hrvatske potvrdio: Vozilom Granične policije BiH preko granice prevezli namještaj za vikendicu

Autor Dušan Volaš Izvor Klix
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske dostavilo je odgovor Graničnoj policiji BiH u vezi sa slučajem prevoza namještaja i bijele tehnike službenim vozilom ove policijske agencije BiH preko graničnog prelaza Metković.

Granična policija BiH Izvor: Shutterstock

Prema ranijim navodima, službeni kombi Granične policije BiH korišćen je za transport opreme za privatnu vikendicu jednog od službenika.

Kamionet Granične policije zatečen u Metkoviću

Hrvatska policija je 22. aprila u Metkoviću zaustavila obilježeno vozilo Granične policije BiH iz kojeg su dvije osobe istovarale pakete, od kojih je jedna, prema navodima MUP-a Hrvatske, bila u uniformi Granične policije BiH.

Nakon intervencije, predmet je proslijeđen Carinskoj upravi Hrvatske na dalje postupanje.

Namještaj navodno prevožen za privatne potrebe

Prema ranijim informacijama, namještaj i bijela tehnika prevoženi su za potrebe opremanja privatne vikendice komandira jedinice Granične policije.

Iz Granične policije BiH ranije su saopštili da su, nakon medijskih navoda o ovom slučaju, zatražili informacije od MUP-a Hrvatske.

Upozorenje zbog moguće zloupotrebe protokola

Kako saznaje Kliks, MUP Hrvatske je ukazao na moguće kršenje i zloupotrebu Protokola o slobodnom prolazu u graničnom području, koji su potpisali Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske i Ministarstvo bezbjednosti BiH.

Prema informacijama iz odgovora hrvatske strane, u cijeli slučaj bio je uključen i policijski službenik Granične policije BiH koji je, kako se navodi, bio u službenoj uniformi.

Istraga o okolnostima slučaja

Još nije poznato da li će i kakve disciplinske ili druge mjere biti preduzete protiv lica koja se dovode u vezu sa ovim slučajem, piše Kliks.

Nadležne institucije treba da utvrde sve okolnosti korišćenja službenog vozila i eventualnu odgovornost službenika.

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Tagovi

Granična policija BiH Hrvatska

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