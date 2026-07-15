SDS: Nova zaduženja opterećuju građane, tražimo odgovore o akciji MUP-a na Palama

Predstavnici SDS-a kritikovali su danas nova zaduženja Republike Srpske, prodaju dijela državnog kapitala u preduzeću “Orao”, te zatražili odgovore o policijskoj intervenciji na Palama i pojedinim odlukama vlasti na nivou BiH.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da je Narodna skupština Republike Srpske juče usvojila odluke o prodaji 30 odsto državnog kapitala u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont “Orao” Bijeljina za 13,09 miliona KM, kao i o novim zaduženjima Republike Srpske.

On je ustvrdio da je vrijednost zemljišta ovog preduzeća višestruko veća od iznosa za koji se prodaje državni kapital, navodeći da samo zemljište, prema njegovim riječima, vrijedi najmanje 120 miliona KM.

Bodiroga je rekao da je Vlada Republike Srpske novim odlukama povećala zaduženje za oko 170 miliona KM, ocijenivši da se sredstva koriste za vraćanje ranijih dugova, a ne za razvoj i unapređenje životnog standarda građana.

On je naveo da se Republika Srpska od početka godine zadužila oko 2,5 milijarde KM i ustvrdio da će teret tih zaduženja otplaćivati buduće generacije.

Član Predsjedništva SDS-a Marinko Božović govorio je o sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, tvrdeći da vlast za prenos nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH optužuje druge, iako je, kako kaže, sama učestvovala u donošenju takvih odluka.

Božović je kao primjer naveo Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, ističući da je zahtjev za njegove izmjene i dopune potpisao i predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić zajedno sa Kemalom Ademovićem i Draganom Čovićem.

On je rekao da predložena rješenja predviđaju da Apelaciono odjeljenje Suda BiH bude u Sarajevu, zbog čega, prema njegovim riječima, padaju u vodu ranije tvrdnje da bi ono moglo biti smješteno u Banjaluci ili nekom drugom gradu u Republici Srpskoj.

Božović je najavio da će SDS amandmanski djelovati na predložena zakonska rješenja, ocijenivši da je potrebno dodatno razjasniti više pitanja, uključujući i zastupljenost srpskih predstavnika u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.

Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Branko Blanuša zatražio je odgovore o policijskoj akciji na Palama tokom koje je proteklog vikenda intervenisao MUP Republike Srpske.

On je postavio pitanje da li je objekat u kojem je održavan koncert imao potrebne dozvole za organizovanje takvog događaja, ko je bio zadužen za njegovo obezbjeđenje, te da li su ugostiteljski radnici bili prijavljeni u skladu sa zakonom.

Blanuša je ocijenio da policijska akcija nije sprovedena u skladu sa pravilima, navodeći da je, ukoliko je već bilo osnova za kontrolu, koncert trebalo prekinuti prije intervencije. On je tvrdio da je tokom akcije upotrijebljena prekomjerna sila.

Govoreći o smjeni direktora “Sarajevo-gasa” Istočno Sarajevo Nedeljka Eleka, Blanuša je rekao da mu nije jasno zbog čega je Vlada Republike Srpske održala hitnu sjednicu kako bi ga razriješila, navodeći da se direktori obično smjenjuju zbog rezultata rada, a ne zbog javno iznesenih stavova.

Komentarišući izbor visokog predstavnika, Blanuša je ponovio stav SDS-a da BiH više ne treba ni visokog predstavnika ni Kancelarija visokog predstavnika.