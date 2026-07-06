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SDS predao kandidatske liste: Evo ko će predvoditi listu "Srpska demokratska stranka - Volja naroda"

SDS predao kandidatske liste: Evo ko će predvoditi listu "Srpska demokratska stranka - Volja naroda"

Autor Nikolina Damjanić
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Srpska demokratska stranka danas je Centralnoj izbornoj komisiji BiH predala kandidatske liste za predstojeće opšte izbore, na kojima će nastupiti pod nazivom "Srpska demokratska stranka – Volja naroda".

sds glasanje.JPG Izvor: SDS

Mondo nezvanično saznaje ko će biti nosioci lista ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Među nosiocima lista nalaze se aktuelni poslanici, načelnici opština, univerzitetski profesor i ljekari, ali i dugogodišnji funkcioneri Srpske demokratske stranke.

Za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH listu u Izbornoj jedinici 1 predvodi profesor ustavnog prava i doktor pravnih nauka Milan Blagojević, u drugoj izbornoj jedinici potpredsjednik SDS-a i delegat u Domu naroda PS BiH dr Želimir Nešković, dok će u trećoj izbornoj jedinici prvi na listi biti aktuelni predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj.

Kada je riječ o Narodnoj skupštini Republike Srpske, listu u Izbornoj jedinici 1 predvodiće Vladimir Ćopić, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a u Kostajnici, koji je na lokalnim izborima 2024. godine za načelnika ove opštine izgubio za svega 11 glasova nakon brojnih kontroverzi oko brojanja. U Izbornoj jedinici 2 nosilac liste biće aktuelni narodni poslanik Milan Petrović, dok će u Izbornoj jedinici 3 listu predvoditi Biljana Lukić, predsjednica Aktiva žena SDS-a i direktorica vrtića u Kotor Varoši.

U Izbornoj jedinici 4 prvi na listi je predsjednik Glavnog odbora SDS-a i načelnik Modriče Jovica Radulović, dok će u Izbornoj jedinici 5 nosilac biti epidemiolog dr Stojan Smiljanić, šef Kluba odbornika SDS-a u Skupštini grada Teslić, koji je na prošlogodišnjim lokalnim izborima osvojio najveći broj glasova među svim kandidatima za odbornike u toj opštini.

Listu u Izbornoj jedinici 6 predvodi dugogodišnji funkcioner SDS-a i aktuelni narodni poslanik Tomica Stojanović, u Izbornoj jedinici 7 dugogodišnji funkcioner stranke, narodni poslanik i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragomir Vasić, dok je u Izbornoj jedinici 8 nosilac Bojo Gašanović, načelnik opštine Istočni Stari Grad, koji tu funkciju obavlja već peti uzastopni mandat. U Izbornoj jedinici 9 listu će predvoditi potpredsjednik SDS-a i šef Kluba poslanika ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša predao je i svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske, dok je Marinko Božović zvanično kandidat ove stranke za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Blanuša je tom prilikom zahvalio predsjedniku PDP-a Drašku Stanivukoviću na povlačenju kandidature za predsjednika Republike Srpske, ističući da je time omogućen zajednički nastup većeg dijela opozicije na izborima.

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SDS Izbori 2026 Branko Blanuša

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