Crnadak pozvao SDS da povuče kandidaturu za Predsjedništvo BiH

Igor Crnadak uputio je hitan apel SDS-u da odustane od trke za Predsjedništvo BiH do 16 časova kako bi opozicija imala zajedničke kandidate i osigurala pobjedu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik PDP RS Igor Crnadak istakao je da je u posljednja 24 časa obavio brojne i intenzivne razgovore sa kolegama iz opozicionog bloka. Cilj ovih razgovora bio je da se detaljno sagleda trenutna politička situacija i utvrdi postoji li ikakva šansa da opozicija nastupi potpuno ujedinjeno, sa po jednim zajedničkim kandidatom za inokosne funkcije na predstojećim izborima.

Crnadak čvrsto smatra da bi povlačenje kandidature Srpske demokratske stranke (SDS) za člana Predsjedništva BiH izrazito povećalo šanse za pobjedu Branka Blanuše u trci za predsjednika Republike Srpske. Prema njegovim riječima, to bi automatski otvorilo vrata za formiranje nove Vlade RS i donijelo krupne političke promjene koje građani očekuju.

Lider PDP-a RS je naglasio da bi ovakav potez najveće opozicione stranke imao državnički i objedinjujući karakter, čime bi se konačno vratio miran ambijent unutar opozicionog bloka, a udarna igla političke borbe zaoštrila isključivo prema aktuelnom režimu. On je upozorio da vrijeme curi i postavio jasan vremenski okvir za postizanje ovog dogovora.

„Ukoliko se to desi danas do 16 časova, kada ističe zvanični rok, svi javni sukobi u opoziciji bili bi istog trenutka obustavljeni. U javnost bi otišla snažna poruka da će samo jedan jedinstveni kandidat opozicije biti suprotstavljen režimskim kandidatima. To bi širom otvorilo vrata promjenama i zaustavljanju političke nesreće koja traje već punih 20 godina“, poručio je Crnadak, dodajući da bi takav potez snažno odjeknuo među biračima, dok bi prethodna unutrašnja trvenja bila brzo zaboravljena.

Kao neko ko je među prvima, kako kaže, bez ikakvog ličnog interesa pružio bezrezervnu podršku Branku Blanuši za predsjednika Republike Srpske, Crnadak smatra da ima puno moralno i političko pravo da uputi ovaj otvoren apel rukovodstvu SDS-a kako bi povukli pravu odluku u ključnom momentu.

On je priznao da je svjestan da su odnosi unutar opozicije narušeni, da su mnogi pojedinci povrijeđeni teškim riječima i da je kompletna atmosfera u određenoj mjeri zatrovana. Ipak, podsjetio je da je i sam bio meta najžešćih političkih i ljudskih udara od strane pojedinih ljudi koji danas sjede u opozicionim klupama.

Upravo zbog toga, Crnadak je zaključio da svi akteri sada moraju pokazati izuzetnu čvrstinu i preći preko ličnih i emotivnih opterećenja.