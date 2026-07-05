Oglasili se Blanuša i Božović nakon zvanične podrške Pokreta Sigurna Srpska

Branko Blanuša i Marinko Božović komentarisali su odluku Pokreta Sigurna Srpska.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša poručio je da odluka Draška Stanivukovića i Pokreta Sigurna Srpska (PSS) da podrže njegovu kandidaturu za predsjednika Republike Srpske predstavlja prekretnicu u političkom djelovanju opozicionog bloka. Prema njegovim riječima, ovo je ključni korak ka ujedinjavanju i stvaranju snažnog, zajedničkog fronta.

„Danas smo korak bliže drugačijoj Srpskoj u kojoj vladaju pravda, a građani žive dostojanstveno i sigurno“, istakao je Blanuša, upućujući javnu zahvalnost Stanivukoviću na odluci.

Predsjednik SDS-a je naglasio da ovakav potez partnera ima posebnu težinu u trenutnom političkom kontekstu, jer pokazuje spremnost na kompromis zarad viših ciljeva.

„Takva odluka je pravi dokaz da se lični i stranački interesi mogu ostaviti po strani zarad opšteg dobra i želje da Republika Srpska bude zemlja po mjeri građana, a ne otuđene vlasti. Upravo u tome je veličina ovakve odluke“, naglasio je Blanuša.

On je podvukao da je period unutrašnjih prestrojavanja završen i da se sva raspoloživa energija sada mora usmjeriti isključivo ka terenskom radu i pripremama za predstojeće izbore. Cjelokupan fokus opozicionog bloka sada se preusmjerava na ključni datum, 4. oktobar, a promjene su, prema Blanušinim riječima, izvodljive jedino kroz potpuno zajedničko i koordinisano djelovanje svih opozicionih aktera.

Izvor: SDS

Oglasio se i Marinko Božović

Naokn zvaničnog saopštenja Pokreta Sigurna Srpska, oglasio se i Marinko Božović, koji bi ispred SDS-a trebalo da preuzme ulogu zajedničkog kandidata za Predsjedništvo BiH. Božović je ocijenio da je faza sastančenja i pregovora iza kulisa konačno završena.

Iako smatra da su dugotrajni razgovori pokazali visok nivo unutrašnje demokratičnosti, Božović je uputio i kritiku na račun transparentnosti procesa, navodeći da dio unutarstranačkih dogovora ipak nije trebalo iznositi pred oči javnosti. Poručio je da je sa tim gotovo i da opozicija ponovo zbija redove.

Komentarišući partnere i unutrašnju dinamiku, Božović je posebno istakao političku zrelost Draška Stanivukovića i njegovu spremnost da stane iza zajedničkih stratečkih ciljeva. Istovremeno, onima koji su odlučili da na predstojećim izborima nastupe samostalno ili drugačije poželio je sreću, uz opasku da u demokratskom društvu ima mjesta za sve političke opcije pod uslovom da postoji bazični dijalog i međusobno uvažavanje. Na kraju je dodao da snagu opozicionog bloka čine upravo građani koji ne pristaju na društvo podjela.

„Možda je ovo jedan od najzahtjevnijih perioda za opozicioni blok, ali to je ono što nas pokreće. Naći ćemo način da okupimo sve one koji ne pristaju na društvo podjela i koji žele bolje za sebe i svoju porodicu“, naveo je Božović, ponovivši da upravo okupljanje oko zajedničkih ciljeva predstavlja jedini siguran ključ za političke promjene na predstojećim izborima.