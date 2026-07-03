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Igor Dodik: "Politiku sam učio od najboljeg, od svog oca"

Igor Dodik: "Politiku sam učio od najboljeg, od svog oca"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik poručio je da u izbornu utakmicu ulaze s ciljem časne i ubjedljive pobjede, ističući da će na politiku odgovarati politikom, a ne uvredama.

igor dodik Izvor: Mondo/Slaven Petković

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da je čast biti nosilac liste ove stranke za predstojeće izbore za Izbornu jedinicu tri za Narodnu skupštinu Repbulike Srpske, na kojoj su ljudi od integriteta, obrazovani, sa iskustvom i rezultatima, odani i posvećeni Srpskoj.

"Na obaveze sam odavno navikao, odgovornost odavno prihvatio. Ulazimo u izbornu utakmicu da pobijedimo časno i dostojanstveno. Programom, idejama, radom, principima, načelima", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je istakao da će na politiku odgovoriti politikom, na stav, stavom, a da na lično neće odgovarati ličnim, niti na uvrede uvredom.

"Poštujem sve koji će u toj utakmici učestvovati. Smatram ih političkim suparnicima, ne neprijateljima. Politiku sam učio od najboljeg, od svog oca. Naučio sam kako se pobjeđuje. Želim pobjedu, za Banjaluku, za Republiku Srpsku, čistu i ubjedljivu", naglasio je Dodik.

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Tagovi

Igor Dodik SNSD Izbori 2026

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