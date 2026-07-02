Cvijanović: Čast je biti dio pobjedničkog tima, kao i uvijek do sada opravdaću povjerenje

Željka Cvijanović govorila je o kandidaturi za Predsjedištvo BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da joj je čast što je SNSD prijedložio za kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH i da će kao i uvijek do sada učiniti sve da to povjerenje opravda u najboljem interesu Republike Srpske i srpskog naroda.

"SNSD je pobjednički tim i najveća politička porodica u Republici Srpskoj. Čast je biti dio SNSD-a, kao i njegov prijedlog za srpskog člana Predsjedništva. Takođe, ogromna je čast, ali i odgovornost predstavljati srpski narod i braniti boje Republike Srpske u Predsjedništvu BiH", navela je Cvijanovićeva.

Ona je zahvalila predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i svim političkim saborcima u SNSD-u i koaliciji na podršci i ukazanom povjerenju.

"Kao i uvijek do sada, učiniću sve da ga opravdam, u najboljem interesu Republike Srpske i našeg naroda", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Predsjedništvo SNSD-a potvrdilo je danas kandidate na predstojećim opštim izborima.