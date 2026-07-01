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Jovana Kisin Zagajac kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske 1

Jovana Kisin Zagajac kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Autor Dušan Volaš
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Jovana Kisin Zagajac, aktivistkinja i advokat iz Banjaluke, biće nestranački kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, nastupajući na koalicionoj listi Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i PDP-a.

Jovana Kisin Zagajac Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kisin Zagajac ističe da ovim korakom nije postala član nijedne političke organizacije, već da je prepoznala priliku da podrži ljude sa kojima je do juče dijelila aktivističke ciljeve.

"Nisam se priključila političkoj organizaciji, ali sam podržala koalicionu listu i prihvatila sam njihov poziv, uz podršku drugim ljudima na listi, takođe nestranačkim, onima koji su poznati iz ekološkog aktivizma, građanskog aktivizma, a s kojima sam donedavno stajala rame uz rame na protestima", rekla je ona za Srpskainfo.

Kako navodi, jedan od njenih osnovnih uslova za formalni ulazak u političku trku bio je da joj se omogući da nastavi da se politikom bavi na način na koji je to činila do sada – beskompromisno i aktivistički.

Kada je riječ o poziciji na samoj listi, Jovana Kisin Zagajac tvrdi da joj to nije prioritet.

"Nisam pitala, nisam uslovljavala. Znam koji će ljudi biti na listi, ali ne pod kojim brojevima. Ima tu politički iskusnijih ljudi i potpuno novih, koji do sada nisu bili u politici. Ušla sam kao timski igrač da na profesionalan, aktivistički ili na bilo koji drugi način podržim one koji će vjerovatno biti na nekim važnijim pozicijama na listi od mene", zaključila je ona.

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Tagovi

Izbori 2026 PDP Lista za pravdu i red

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Komentari 1

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zole

Čuj nestranački kandidat na listi političkih partija, koga ti handriš

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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