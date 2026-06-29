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Vukanović potvrdio: Saša Lazić kandidat pokreta "Za pravdu i red" za Narodnu skupštinu RS 1

Vukanović potvrdio: Saša Lazić kandidat pokreta "Za pravdu i red" za Narodnu skupštinu RS

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Lider pokreta "Banjaluka zove" Saša Lazić biće kandidat na listi pokreta "Za pravdu i red" Nebojše Vukanovića za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Saša Lazić na Vukanovićevoj listi za Narodnu skupštinu Republike Srpske Izvor: nebojsavukanovic.info

Lider pokreta "Banjaluka zove" Saša Lazić biće kandidat na listi pokreta "Za pravdu i red" za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici 3, potvrdio je predsjednik pokreta Nebojša Vukanović.

Vukanović je naveo da je odluka donesena nakon sastanka sa Lazićem, koji je u dva mandata bio odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

"Upravo sam završio sastanak sa Sašom Lazićem Medom, bivšim odbornikom Skupštine grada Banjaluka u dva saziva i liderom liste 'Banjaluka zove', koji nam se pridružio i biće kandidat na listi za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Izbornoj jedinici 3", napisao je Vukanović.

Dodao je da je lista "Banjaluka zove" na lokalnim izborima 2024. godine osvojila skoro 3.000 glasova, te da je cilj pokreta da u Izbornoj jedinici 3 osvoji dva direktna poslanička mandata.

Podsjećamo, Vukanović je nedavno u ovoj izbornoj jedinici ostao bez dugogodišnjeg saradnika Milana Savanovića, koji je napustio pokret "Za pravdu i red".

Vukanović je ranije najavio i saradnju sa Igorom Crnatkom i PDP RS na predstojećim opštim izborima, a prema njegovim ranijim izjavama, očekuje se da će se i Crnadak naći na zajedničkoj kandidatskoj listi.

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Tagovi

Saša Lazić Nebojša Vukanović

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Komentari 1

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Vukan afirmisao se u SDS i onda oteo im glasove i ovu profitersku stranku napravio, i sada nastavlja skupljati preletace, Crnadak, Medo... Bice vise od 2miliona u oktobru, to profiter.

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